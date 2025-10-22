Il racconto di Rosanna Lambertucci a Storie Italiane: dopo un controllo al seno le hanno trovato un qualcosa di sospetto, ecco i dettagli

Si parla della prevenzione contro il tumore al seno negli studi di Storie italiane e ospite vi era Rosanna Lambertucci, volto noto del piccolo schermo. La conduttrice, divenuta famosa negli anni con i suoi talk sulla salute e la bellezza, ha raccontato di aver riscontrato un problema al seno durante un controllo, situazione che fortunatamente si è risolta nel migliore dei modi. Parlando in diretta tv stamane, ha infatti spiegato: “Io ho avuto, nel mese di luglio, il solito controllo al seno che faccio da anni, due volte l’anno, e hanno trovato una cosa che non piaceva, una cosa piccola.”

Poi ha precisato: “Si è risolto definitivamente il tutto pochi giorni fa,” grazie all’intervento degli specialisti, senza comunque specificare se si sia sottoposta a un intervento o meno. In ogni caso: “Mi ha finalmente tolto da questa angoscia – ha aggiunto – il discorso della prevenzione è importante, ma non abbiate paura. Molte donne non si toccano neanche il seno per il timore di scoprire qualcosa: abbiate il coraggio,” aggiungendo che: “Per fortuna era di pochi millimetri e si è risolto tutto in tre mesi.”

ROSANNA LAMBERTUCCI, L’ABBRACCIO CON ELEONORA DANIELE IN DIRETTA TV

Eleonora Daniele, la conduttrice di Storie italiane e storica amica di Rosanna Lambertucci, le si è avvicinata e l’ha abbracciata, aggiungendo: “Ho vissuto tre mesi di angoscia,” e l’ospite ha replicato: “Io non ne ho mai parlato, Eleonora lo sapeva e mi è sempre stata vicina, come sempre. Fate la prevenzione,” ha concluso.

Un periodo non proprio fortunato per Rosanna Lambertucci, che nelle ultime settimane ha perso anche la sorella, la signora Clara, che per la conduttrice rappresentava un punto di riferimento: anche in quell’occasione aveva espresso un proprio commento a Storie italiane, visibilmente commossa. Clara aveva 90 anni, ma poche settimane fa se n’è andata, lasciando un vuoto incolmabile nella vita di Rosanna Lambertucci, che ha sempre considerato la sorella una vera e propria spalla su cui fare affidamento.

