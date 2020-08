Rosanna Lambertucci/ “Mi stava per venire un infarto…” (Io e te)

Rosanna Lambertucci è tra gli ospiti della nuova puntata di “Io e te”, il programma televisivo condotto da Pierluigi Diaco e interpretato come un percorso televisivo all’insegna della complicità tra il narratore e il pubblico da casa, tra interviste, musica e curiosità. Tra i protagonisti della puntata di oggi, mercoledì 5 agosto, c’è anche l’amatissima conduttrice e divulgatrice scientifica che negli ultimi mesi è stata vittima di una truffa online da cui è scampata per miracolo. A confessarlo è stata proprio la diretta interessata che, ospite de La Vita in diretta qualche mese fa ha raccontato come hanno cercato di fregarla coinvolgendo la figlia Angelica. “Alle nove del mattino mi chiama al telefono di casa un certo avvocato Valente e mi dice che mia figlia Angelica mi sta cercando urgentemente. Dopo un po’ mi squilla di nuovo il telefono e stavolta è il consolato d’Italia in Brasile, dove si trovava effettivamente mia figlia” – ha detto la Lambertucci che improvvisamente si è ritrovata a scoprire che la figlia era in stato di arresto. “La voce mi dice che mia figlia è in stato di fermo perché ha preso un’auto a noleggio, senza patente perché scaduta, e che siccome le leggi sono molto severe è stata arrestata” – ha proseguito la conduttrice che stava quasi per cedere ai truffatori che le hanno proposto il rilascio della figlia Angelica in cambio del pagamento di una ingente multa.

Rosanna Lambertucci oggi: vittima di truffa con la figlia Angelica

Rosanna Lambertucci era pronta a pagare nonostante fosse molto spaventata: ” a me è preso un colpo loro, a me stava per venire un infarto. Loro insistono dicendo che bisogna agire immediatamente, che c’è una multa da pagare all’Agenzia delle Entrate da 1400 euro e 1800 euro, e io ero disponibilissima a pagare”. Per fortuna la conduttrice è stata previdente e sveglia; infatti mentre era al telefono con i truffatori ha provato a contattare da un altro telefono sia la figlia che il genio: “ho provato a chiamare mio genero, lì era notte, ma lui mi risponde e mi dice: ‘ma no, Angelica dorme qui accanto a me’. Ho capito che sono diffusissime queste cose ed è per questo che lo sto raccontando. Fate attenzione”. Ma non finisce qui, visto che sempre quest’anno la conduttrice ospite di un altro salotto televisivo, quello di Verissimo, ha raccontato il dolore per la perdita di un’altra figlia: “aspettavo una bambina che non è vissuta. Una notte mi ero sentita male: avevo in corso un distacco della placenta. C’era un’enorme emorragia”. È stata operata d’urgenza per salvarle la vita ma Elisa non ce l’ha fatta. “Mio marito ha fatto il funerale da solo, perché io ero in ospedale e non mi ha detto dove l’aveva fatta seppellire, per non farmi soffrire. L’ho scoperto anni dopo”.



