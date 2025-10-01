Il ricordo di Clara da parte di Rosanna Lambertucci: negli studi di Storie Italiane la conduttrice ha omaggiato la sorella morta a 90 anni 48 ore fa

Rosanna Lambertucci ha voluto ricordare la sua sorella Clara, chiamata affettuosamente dalla stessa Claretta, morta due giorni fa. Aveva appena compiuto 90 anni, li aveva celebrati lo scorso 24 maggio, ma dopo una caduta e la rottura del femore la situazione è degenerata. “Mia sorella aveva compiuto 90 anni il 24 maggio – le parole di Rosanna Lambertucci, ospite negli studi di Storie Italiane – era una donna che ne dimostrava 20 anni di meno, ha avuto due nipoti che non l’hanno lasciata un minuto”. Quindi ha raccontato cosa sia accaduto: “Lei era caduta, aveva rotto il femore e come spesso succede queste rotture sono l’inizio della fine, l’operazione era andata bene ma poi ci sono state delle complicanze”.

E ancora: “Lei era molto religiosa e praticante, il discorso che ha fatto ieri il sacerdote in chiesa durante il suo funerale è stato veramente splendido, lei meritava di andare via così, fra l’abbraccio della donna”. Per Rosanna Lambertucci sua sorella non era solo la classica sorella maggiore: “Per me era tutto – precisa ancora parlando in diretta tv su Rai Uno – è stata una sorella, una mamma, una consigliera, mi è stata vicina nei momenti drammatici, è stata tutta per me, sarà molto dura affrontare questo momento, il lavoro mi aiuterà”.

ROSANNA LAMBERTUCCI E LA MORTE DELLA SORELLA CLARA: “GRAZIE ELEONORA…”

Quindi ha voluto ringraziare la conduttrice di Storie Italiane, Eleonora Daniele: “Grazie Eleonora, quando succede qualcosa tu ci sei sempre, mi porti sempre con i piedi per terra”.

Nelle ultime ore è stato tanto l’affetto nei confronti di Clara Lambertucci: “Devo ringraziare le centinaia di messaggi che ho ricevuto – ha aggiunto ancora Rosanna – devo dire grazie, avete onorato Clara e mi avete dimostrato un amore che non potevo immaginare”. Eleonora Daniele ha chiosato rivolgendosi alla sua ospite dicendole: “Ti vogliamo bene, io ti voglio bene”, per poi chiudere la trasmissione di oggi abbracciata alla sua ospite.

