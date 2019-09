ROSANNA LAMBERTUCCI/ Piange per la figlia Elisa, morta dopo il parto (Verissimo)

Rosanna Lambertucci torna a Verissimo. A quattro anni di distanza dalla sua ultima intervista, Silvia Toffanin l’accoglie di nuovo in studio per farle raccontare una storia. La storia in questione è quella di suo marito Alberto Amodei, morto di cancro all’esofago nel 2014. Con lui, Rosanna ha avuto due figlie: Elisa, morta subito dopo il parto, e Angelica, che ha seguito le orme dei genitori e oggi è giornalista. Angelica li ha anche resi nonni dando alla luce Caterina, l’unica nipote della coppia amatissima da Alberto. La Lambertucci si sofferma proprio sul loro rapporto: quando Bertino è morto, Caterina era molto piccola, eppure trattava il nonno con una delicatezza estrema. Tutti, in famiglia, avevano colto la sua fragilità, una debolezza legata al suo malessere fisico causato dalla malattia cerebrale (prima) e dal tumore (poi). Rosanna ha amato Alberto fin da subito. I due si sono conosciuti quando lavoravano in Rai ed erano entrambi a bordo di un volo diretto in America.

Rosanna Lambertucci parla del marito Alberto Amodei

L’ultimo libro di Rosanna Lambertucci s’intitola E sono corsa da te (Mondadori). Un libro molto diverso da quelli pubblicati in precedenza, in cui si è sempre occupata di medicina e benessere, ma un libro che per certi versi era necessario. All’interno c’è tutta la sua storia d’amore con Alberto Amodei, dalla prima vacanza alle cascate del Niagara fino all’ultimo viaggio verso la morte. In mezzo, però, c’è il dramma della morte di Elisa (per cui piange ancora oggi) e il lungo percorso della malattia terminale. Rosanna gli tenne sempre nascosta la verità. Anche Alberto la nascose a se stesso: “Non disse mai una volta ‘mi sento male'”, fa sapere a Verissimo. Rosanna ha vissuto questa tragedia da sola. “L’unico modo che avevo per aiutarlo era quello di fargli credere che ne sarebbe venuto fuori. Lui voleva vivere”. Degli ultimi giorni ricorda questo: “Un medico gli disse che aveva una metastasi al fegato”. Alberto non sapeva di avere un cancro all’esofago, e questa notizia fu per lui un fulmine a ciel sereno.

Rosanna Lambertucci: il momento più difficile

“Deve solo decidere dove deve avvenire il tramonto“. Con queste parole i dottori le annunciarono che non c’era più niente da fare. Alberto, infatti, sarebbe morto di lì a pochi mesi. Rosanna Lambertucci non sa dire se lui avesse capito, perché la loro vita andò avanti normalmente, come se niente fosse. Un sospetto però ce l’ha: “Negli ultimi giorni non riusciva neanche più a mangiare. Gli davo questi bicchierini di gelato sempre più piccoli, e a un certo punto smise di inghiottire pure quelli. Gli dissi: ‘Non ne vuoi più?’. Lui non mi rispose; mi fece segno di ‘no’ con la testa. Fu l’ultima volta che ci guardammo negli occhi: non ebbe nemmeno la forza di parlare”.



