Rosanna Lambertucci: “Salvai la vita al mio ex marito Alberto Amodei”/ “Paralizzato…”

Rosanna Lambertucci ha ripercorso i momenti più drammatici e intensi della sua esistenza in occasione della puntata di martedì 18 ottobre 2022 di “Generazione Z”, il format di Rai Due condotto da Monica Setta e del quale era ospite. Il primo grande lutto risale all’infanzia della presentatrice tv: “A 11 anni vidi papà uscire di casa, senza sapere che non l’avrei mai più rivisto, se non al suo funerale. Questa vicenda ha condizionato un po’ tutta la mia vita affettiva. Ho sempre pensato di non dovermi affezionare troppo, perché si può perdere quello che si ama. Mi ritornava costantemente nell’orecchio il ‘mai più’, un concetto inconcepibile per un bambino, che lo interiorizza e rimane segnato per tutta la vita”.

Neppure gli anni a venire si sono rivelati generosi e delicati con Rosanna Lambertucci, che per cinque volte ha avuto aborti spontanei. Poi, quando finalmente nacque la sua primogenita Elisa, si consumò un’altra tragedia: la piccola morì dopo tre giorni. Ecco perché, quando venne alla luce successivamente l’unica figlia della conduttrice, Angelica Amodei, per un anno intero “non la feci toccare a nessuno: io mettevo addirittura il grembiule per darle il latte”.

ROSANNA LAMBERTUCCI: “ASSISTERE IL MIO EX MARITO MALATO DI TUMORE MI HA FATTO CAPIRE CHE VALGO VERAMENTE QUALCOSA”

Nel prosieguo di “Generazione Z”, Rosanna Lambertucci ha poi ricordato il malore avuto dal suo ex marito, Alberto Amodei: “Un giorno telefonai a casa, ma Alberto non rispondeva, neppure sul cellulare. Eravamo separati, forse per un errore di valutazione soprattutto mio, ma ci sentivamo e c’era ancora amore tra noi. Mi preoccupai e decisi di andare da lui. Lo trovai a letto paralizzato e mi accorsi che non poteva parlare: aveva avuto un’emorragia cerebrale. Un intervento lo salvò e poi ci fu un lungo periodo di riabilitazione, al termine del quale pensavamo di essere fuori dall’incubo”.

Infatti, su Rosanna Lambertucci finì per abbattersi l’ennesima tegola: “Ci accorgemmo che Alberto deglutiva male, ma io pensai che fosse una conseguenza di ciò che aveva avuto. Invece, aveva un cancro all’esofago: ecco perché nella vita, quando si ha la salute, non ci si deve lamentare di niente. Sono stata accanto a lui per due lunghi anni, ho lasciato anche il mio lavoro in televisione. Non mi sono mai pentita di quella scelta, perché quel biennio mi ha fatto capire che valgo veramente qualcosa”.











