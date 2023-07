Rosanna Lambertucci si è sposata con Mario Di Cosmo/ Matrimonio a 77 anni: “Tutto mi sarei immaginata…”

Rosanna Lambertucci e il matrimonio con Mario Di Cosmo

Rosanna Lambertucci si è sposata a 77 anni. La conduttrice ha detto sì a Mario Di Cosmo e a pubblicare le foto in esclusiva del matrimonio è il settimanale Chi. La coppia ha pronunciato il fatidico sì al Santuario Madonna della Sorresca a Sabaudia. Un matrimonio che la Lambertucci aveva annunciato qualche mese fa. Il settimanale Chi, oggi, sui propri profili social, ha pubblicato le immagini del matrimonio. Raggiante e serena, la Lambertucci ha condiviso le stesse immagini sul proprio profilo Instagram ricevendo gli auguri dei fan.

Un matrimonio a sorpresa che ha spiazzato anche la stessa Rosanna che non si aspettava affatto di ritrovare l’amore e di convolare nuovamente a giuste nozze. «Tutto mi sarei immaginata nella vita tranne che un giorno sarei tornata all’altare» racconta al settimanale Chi.

Matrimonio Rosanna Lambertucci e Mario Di Cosmo

Dopo la cerimonia religiosa, Rosanna Lambertucci e Mario Di Cosmo hanno festeggiato con un ricevimento a cui hanno partecipato 300 invitati e che si è tenuto a Palazzo Brancaccio, la stessa location in cui si sono detti sì anche i Maneskin durante il matrimonio simbolo.

Come fa sapere il settimanale Chi, Eleonora Daniele e il marito Giulio Tassoni erano i testimoni della sposa mentre lo sposo Mario Di Cosmo ha scelto di avere al proprio fianco due amici storici. «La vita non smette mai di sorprendermi, i sentimenti li controlli soltanto se non li hai», ha detto ancora la conduttrice.

