Rosanna Lambertucci/ “Vado sempre a mille, con mia figlia Angelica rapporto profondo”

Rosanna Lambertucci, giornalista ed esperta in materia di cibo e salute, è fra gli ospiti della puntata odierna di “Vieni da Me”, trasmissione di Rai Uno condotta da Caterina Balivo giunta quest’oggi all’ultimo appuntamento della settimana corrente. A precisa domanda su quale sia la sua caratteristica meno positiva, la presentatrice ha risposto senza esitazione alcuna: “L’insofferenza. Io sono una che va sempre a mille, riesco sempre a innervosirmi perché avverto la lentezza che gravita intorno a me“. C’è qualcosa che non ha mai osato chiedere a sua figlia? “Credo di avere con lei un rapporto molto profondo, ma non so se ci sia qualcuno che conosca fino in fondo Angelica, che ha molto pudore di se stessa. Ritengo che lei con me non si sia mai aperta totalmente”. Rosanna Lambertucci ha affrontato, da mamma, anche un momento delicato per sua figlia, coinciso con la scoperta di un tumore alla tiroide che ha costretto la sua primogenita a sottoporsi a un’operazione. Ora, fortunatamente, la giovane sta bene e il peggio è alle spalle, ma la paura provata in quei momenti è stata tanta e ha contribuito a rendere ancora più solido un legame già di per sé speciale fra le due donne.



