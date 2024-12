Stamane a Storie Italiane, programma in onda su Rai Uno tutte le mattine da lunedì a venerdì, si è parlato di truffe amorose e precisamente di una donna ha perso ben 25.000 euro credendo di chattare con il vero Brad Pitt. Tutta colpa delle nuove truffe online e soprattutto delle tecnologie e dell’intelligenza artificiale, che hanno cercato di truffare anche un noto personaggio della tv come la conduttrice Rosanna Lambertucci. Quest’ultima ospite stamane proprio di Storie Italiane ha spiegato che un giorno ha ricevuto una telefonata da un uomo, una persona sconosciuta, che le chiedeva dei soldi in quanto Angelica, sua figlia, era stata arrestata.

Fabio Mancini/ “Dopo 20 anni sulle passerelle mi sono fermato, trasferito al sud per mio nonno”

Ovviamente era tutto falso ma per qualche istante Rosanna Lambertucci ci ha creduto: “Mi aveva chiamato una voce maschile – il racconto in diretta televisiva sul primo canale – mi diceva che Angelica era stata arrestata in Brasile e dovevo pagare 3mila euro per un avvocato che potesse scarcerarla”. La presentatrice ha aggiunto: “Io ho avuto il panico all’inizio con il telefonino, mi hanno chiamato sul numero di casa…”. E a quel punto Rosanna Lambertucci ha spiegato: “Ho chiamato mio genero e gli ho chiesto dove fosse, gli ho detto che Angelica era stata arrestata, e lui mi disse che era qui vicino a me che dormiva”.