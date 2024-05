Rosanna Lodi contro Greta Zuccarello: “Devi essere meno aggressiva”/ “Io cerco le telecamere? Non mi mancano”

Rosanna Lodi, ospite in studio all’Isola dei Famosi, si è scagliata contro Greta Zuccarello. Le tensioni nate quando la showgirl romagnola era ancora in Honduras non sono state poche e stanno andando avanti anche a distanza. “È probabilmente la sorella gemella di quella che si descrive. L’originale è timida, non dice mai niente. Questa ha la lingua biforcuta”, ha accusato l’ex naufraga.

Non si è risparmiata con le pesanti critiche insomma Rosanna Lodi, che ha ammesso di avere continuato a seguire il programma da casa e di non avere apprezzato il comportamento sull’isola di Greta Zuccarello. “Mi fai una grande tenerezza adesso. Hai troppa voglia di andare veloce, ma così caschi e sbatti il muso. Hai troppa voglia di arrivare, sei arrogante. Devi rallentare, perché saresti più piacevole. Bisogna avere meno aggressività, saresti più bella. Lì si diventa bestiali, è vero. Lei però diventa pungente e manipolatrice, diventa aggressiva quando il discorso è inoltrato”, ha aggiunto.

Scontro tra Rosanna Lodi e Greta Zuccarello all’Isola dei Famosi: interviene la madre in studio

La replica di Greta Zuccarello alle accuse di Rosanna Lodi è stata secca: “Io sento tanto rancore. Io sono veramente timida e chiusa, chi mi conosce lo sa”. A difendere la naufraga dell’Isola dei Famosi, ancora a rischio eliminazione nella puntata odierna, ci ha pensato piuttosto la mamma Francesca. “Rosanna ha avuto fin dall’inizio un accanimento. Deve dire il vero motivo. Ha iniziato uno show con Samuel e Greta in Honduras e lo sta finendo adesso a distanza. È solo per avere le telecamere puntati su di sé”, ha tuonato.

Le sue parole non sono piaciute a Rosanna Lodi, che ha precisato: “Io non ho bisogno delle telecamere, non mi mancano dato che lavoro in televisione”. A fermare il battibecco ci ha pensato la conduttrice Vladimir Luxuria: “Vedo che non ti manca neanche la parola, stai zitta adesso”.











