Rosanna Lodi e Valentina Vezzali in studio all’Isola dei Famosi 2024/ Confronto a distanza con i naufraghi?

Rosanna Lodi e Valentina Vezzali in studio all’Isola dei Famosi 2024

Nuovo appuntamento con l’Isola dei Famosi 2024 questa sera, eccezionalmente di mercoledì: tantissime le sorprese e i colpi di scena che animeranno la nuova diretta del reality condotto da Vladimir Luxuria. E, tra le prime anticipazioni dei temi che verranno affrontati e dei protagonisti che interverranno in puntata, ci sarà spazio anche per due naufraghe che sono state eliminate dal gioco nelle precedenti settimane: stiamo parlando di Rosanna Lodi e Valentina Vezzali, che saranno presenti in studio stasera stessa.

A comunicarlo sono i profili social ufficiali della trasmissione, che assicurano la presenza delle due ex naufraghe in studio, pronte forse a mettersi a confronto con i concorrenti seppur a distanza. Entrambe, infatti, sono state grandi protagoniste di questa edizione: Rosanna si è distinta per la sua estrema schiettezza e per i numerosi contrasti con Greta Zuccarello, Valentina invece nelle ultime settimane è parsa insofferente alle dinamiche di gioco e alla convivenza con i compagni di viaggio, molti dei quali l’hanno accusata di atteggiamenti infantili.

Isola dei Famosi 2024, le anticipazioni della puntata di stasera

Rosanna Lodi e Valentina Vezzali saranno dunque protagoniste, seppur dallo studio, della nuova puntata de L’Isola dei Famosi 2024 a breve in onda in diretta come sempre su Canale 5. Vladimir Luxuria molto probabilmente consentirà loro di intervenire nel corso della puntata, per qualche confronto con i compagni di viaggio con i quali hanno avuto rapporti altalenanti. Ma sono tantissime le anticipazioni per questo nuovo appuntamento, a cominciare da una toccante sorpresa che riguarderà Khady Gueye.

Spazio poi ad una nuova eliminazione: chi dovrà abbandonare l’Honduras tra Greta Zuccarello, Aras Senol e Artur Dainese? Al momento i sondaggi vedono la ballerina a rischio, ma tutto potrebbe cambiare all’ultimo e solo il verdetto ufficiale, che verrà letto da Vladimir Luxuria in diretta, comunicherà il destino dei concorrenti in bilico.

