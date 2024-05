Rosanna Lodi ripensa ai figli e crolla all’Isola dei Famosi 2024/ “Mancano come l’aria”: lo sfogo in lacrime

Rosanna Lodi in lacrime all’Isola dei Famosi 2024: il pensiero ai figli

Questa sera va in onda una nuova puntata dell’Isola dei Famosi 2024. Il gioco entra sempre più nel vivo e, a distanza di ormai diverse settimane dall’inizio del reality, i naufraghi mostrano i primi segnali di cedimento, soprattutto emotivo. Le mancanze degli affetti più cari si fanno sentire parecchio e i pensieri sono rivolti a chi è lontano e sta facendo il tifo per loro dall’Italia. Anche Rosanna Lodi non è immune da un momento di grande sconforto, mentre ripensa ai suoi adorati figli.

Come mostra un video pubblicato sul sito di Mediaset Infinity, la cuoca ha avuto un momento di nostalgia per la lontananza della famiglia e si è confidata con Khady Gueye in spiaggia. “Mancano come l’aria“, confessa Rosanna pensando ai suoi due figli. Sul suo volto scorrono alcune lacrime e la sua compagna di viaggio tenta di darle conforto: “Fatti forza, non farti vedere che soffri così, poi magari ci rimangono male anche loro“.

Rosanna Lodi, la lontananza dalla famiglia e le recenti polemiche all’Isola

Rosanna Lodi all’Isola dei Famosi 2024 è stata prontamente consolata da Khady Gueye, ma è anche consapevole della forte connessione che la lega ai suoi figli. Dunque, ritiene che se lei sta soffrendo allora anche loro possano mostrare segnali di sconforto dall’Italia: “Stanno bene sicuramente, però siamo talmente collegati che quando io sento questa cosa vuol dire che anche lui ne ha bisogno“. Khady ha cercato di rassicurarla e di infonderle parole di supporto e di affetto, in questo momento di grande sconforto per lei.

Rosanna è stata sicuramente una delle grandi protagoniste del reality in queste ultime settimane. Non solo per il presunto caso di razzismo che l’ha vista coinvolta proprio con Khady, con la modella che ha però ridimensionato l’episodio parlando di un chiarimento, ma anche per alcune insinuazioni della stessa Rosanna sui rapporti tra Greta Zuccarello e Samuel Peron. La scorsa puntata è stata segnata dalle forti polemiche per le sue illazioni, con tanto di richiamo di Vladimir Luxuria: se ne tornerà a parlare nella diretta di stasera?











