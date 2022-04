Rosanna Marziale, chi è? Il Borgo dei Borghi/ La Stella Michelin, icona del Sud

Chi è Rosanna Marziale

C’è anche Rosanna Marziale nel viaggio itinerante de Il Borgo dei Borghi. La chef, professionista iconica del Sud Italia, è ambasciatrice della Mozzarella di Bufala Campana DOP nel mondo ed è una delle cuoche più amate in Italia. Ma cosa sappiamo della chef e proprietaria del ristorante Le Colonne di Caserta? Sbriciando la sua biografia scopriamo che non ama particolarmente le etichette e che per quanto sia grata e orgogliosa dei suoi traguardi professionali, bada molto di più alle attività in cucina.

Si rivede molto nello spirito dei contadini del suo territorio, che ogni giorno selezionano le migliori verdure per il suo ristorante. La stessa gratitudine, Rosanna, la prova per gli allevatori con cui ha instaurato un legame speciale. La sua è una cucina che non rinuncia alle tradizioni, ma che al tempo stesso cerca di presentarsi in chiave moderna.

Rosanna Marziale, una carriera ricca di soddisfazioni

Grazie alla famiglia, Rosanna ha ereditato la passione per la cucina. E’ soprattutto grazie al padre che scocca la scintilla nei confronti della cucina campana, ma anche l’interesse imprenditoriale per la gestione dell’attività. Il suo ristorante, Le Colonne, ottiene ben presto soddisfazioni: nel 2013 infatti arriva la prima stella Michelin, un riconoscimento di assoluto prestigio e ambito dai migliori chef.

I piatti di Rosanna Marziale uniscono qualità degli ingredienti, talento nella preparazione ed uno studio preliminare. Tutti elementi che hanno trasformato Rosanna in un punto di riferimento per i suoi clienti, ma anche in una vera e propria “influencer”, con un profilo Instagram seguito da più di 50 mila persone.

