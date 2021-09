Rosanna Olindo, Bake Off Italia 2021/ Perchè lascia alla prima puntata: “SOS a casa”

Tra i concorrenti di Bake Off Italia 2021 c’è anche Rosanna Olinda, 58 anni. Dirigente scolastica in pensione, Rosanna vive a Siracusa e si occupa di clownterapia negli ospedali. Ha vissuto a lungo in Scozia dove ha insegnato italiano: i suoi dolci sentono le influenze degli anni vissuto all’estero. Suona la batteria e sta scrivendo un libro su una esperienza personale che l’ha segnata.

Il suo percorso a Bake Off Italia 2021 è iniziato in salita. Durante la prima prova “Il dolce di casa mia”, la torta di Rosanna è caduta e ha così dovuto cambiare l’impiattamento su suggerimento di Ernst Knam. Purtroppo però i suoi “bicchierini” non hanno conquistato i tre giudici e ha così dovuto affrontare anche la prova tecnica preparando la “Torta grande Italia”, a forma di stivale.

Rosanna Olindo lascia Bake Off Italia 2021 per problemi a casa

Anche nella prova tecnica Rosanna Olindo, detta Roxy, non è riuscita a conquistare la stellina blu per confermare il suo posto nella seconda puntata. La siciliana ha così dovuto sostenere la prova salvezza, ricreando la casetta di Clelia D’Onofrio. La sua casetta fatta con il “Ginger bread”, omaggio ai suoi anni scozzesi, ha conquistato il palato della giuria.

A rischio eliminazione sono arrivati Federico, Giuseppe e Nancy, ma nel momento in cui Knam stava per annunciare il concorrente eliminato Roxy ha alzato la mano: “Posso dire una cosa ai signori giudici? Purtroppo a causa di una situazione urgente e inusitata, c’è un SOS a casa. La mia famiglia ha bisogno di me. E io purtroppo devo lasciare, con grande dispiacere”, sono state le parole della concorrente. Rosanna ha così lasciato Bake Off Italia 2021, salvando i tre concorrenti a rischio eliminazione.

