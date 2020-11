Rosanna Rovere rinuncia a difesa femminicida Pordenone/ “Io al fianco delle donne”

Dopo l’ennesimo femminicidio avvenuto questa volta in provincia di Pordenone, l’assassino reo confesso dell’uccisione della compagna 32enne, Giuseppe Forciniti, ha indicato Rosanna Rovere come suo avvocato di fiducia. Il legale però, da sempre impegnata nella difesa dei diritti delle donne, dopo la chiamata dalla Questura ha deciso di rinunciare all’incarico. Una scelta non semplice e che non è affatto passata inosservata. In una intervista al quotidiano La Stampa, l’avvocato Rovere ha raccontato la sua pregressa conoscenza con Forciniti: “Nel 2017 era infermiere nella Rsa di Roveredo in Piano dove era ricoverata mia mamma”, ha spiegato. L’uomo aveva i suoi riferimenti e un paio di mesi fa aveva contattato il legale preannunciandole una visita mai avvenuta. Dopo aver parlato dell’accaduto – Giuseppe ha ucciso la compagna con almeno otto fendenti – l’avvocato Rovere gli ha confessato: “Non me la sento”. Oggi racconta: “Non ho potuto accettare l’incarico, non posso assumere le difese di quest’uomo dopo una vita e una carriera spese a promuovere la difesa delle donne”. La Rovere ha quindi spiegato all’uomo che si è trovata davanti di avere il diritto di essere difeso nel migliore dei modi: “Ma la mia storia, le mie battaglie per le donne mi impediscono di essere di parte. Due mondi inconciliabili, non avrei potuto difenderlo al meglio. In cuor mio gli ho augurato di trovare un difensore adeguato”. “Non avrei potuto accettare l’incarico dopo una vita e una carriera spese a promuovere la tutela dei diritti delle donne”, ha spiegato anche a Il Dubbio.

ROSANNA ROVERE RINUNCIA A DIFESA DI GIUSEPPE FORCINITI

L’avvocato Rosanna Rovere ha ribadito la sua importante ma giustificata presa di posizione anche nell’intervista a Repubblica, spiegando di conoscere bene l’assassino reo confesso e di esserci anche affezionata: “Ma la mia storia e la mia etica mi hanno sempre portata a stare dall’altra parte, a fianco dei diritti delle donne. Non sarei stata serena”, ha dichiarato. Per svolgere una difesa simile, ha spiegato, occorre non avere barriere mentali “e io, che ho sempre lottato a favore delle parti offese, non avrei potuto garantirgli la migliore difesa possibile”, ha proseguito. La descrizione che fa di Giuseppe è diametralmente opposta all’orrore che si cela dietro il suo gesto: “E’ un uomo pieno di umanità, gentile con tutti”, ha spiegato la Rovere ricordando il modo in cui si era comportato con la madre. “Credo che a pesare sia stato lo stress che stava vivendo al lavoro, nel reparto Covid cui era stato assegnato”, ha aggiunto, pur non giustificando il brutto gesto.

LA CARRIERA DELL’AVVOCATO ROVERE

L’intera carriera dell’avvocato Rosanna Rovere si è basata sul tentativo di colmare un gap tra uomo e donna la cui parità è ancora lontana. Il primo caso ebbe inizio come parte civile della famiglia di una donna, Gabriella Salvador, uccisa dall’ex nel 1995. La vittima l’aveva contattata poichè si sentiva stalkerizzata anche se all’epoca quel reato non esisteva ancora. La donna le disse: “Non so quando succederà ma so che mi ammazzerà”. Nonostante l’impegno nel difenderla, mancavano all’epoca gli attuali strumenti al punto che il finale fu proprio quello presagito dalla vittima. “Quella vicenda mi segnò profondamente: tutt’ora sono in contatto con la famiglia”, ha spiegato a La Stampa. Oggi, grazie al Codice Rosso gli strumenti sono fortunatamente aumentati ma si fa ancora fatica a denunciare. “Le donne devono trovare coraggio”, spiega. Il Covid e il conseguente lockdown ha peggiorato il fenomeno della violenza e stare a casa non è più diventato un luogo sicuro: “Credo che per le donne costrette con i violenti sia peggio di una prigione da cui non poter scappare”, dice.



