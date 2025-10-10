Ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne lancia un'accusa a Rosanna Siino e difende Giuseppe Molonia.

Rosanna Siino ha partecipato per la prima volta al trono over di Uomini e Donne nel corso della scorsa stagione lasciando, poi, il programma con Giuseppe Molonia con cui, la storia è finita dopo pochi mesi. Tra una crisi e l’altra, Rosanna e Giuseppe si sono detti definitivamente addio e l’ex cavaliere ha poi trovato un nuovo amore, Viviana, con cui oggi è felicemente fidanzata.

Nel corso dell’ultimo confronto al centro dello studio di Uomini e Donne in seguito al quale Rosanna ha deciso di restare in trasmissione per rimettersi in gioco, c’è stato un vivace botta e risposta. Oggi, a distanza di tempo, a commentare quanto accaduto tra Rosanna e Giuseppe è un ex cavaliere del programma legato a Giuseppe da un’amicizia. L’ex cavaliere Gabriele, infatti, è intervenuto ai microfoni di Casa Lollo 3 parlando di Rosanna e della sua nuova esperienza a Uomini e Donne.

Gabriele contro Rosanna Siino: le parole dell’ex cavaliere di Uomini e Donne

Secondo Gabriele, Rosanna avrebbe esagerato con le parole dette nei confronti di Giuseppe: “Lei ha esagerato, ha detto un sacco di sciocchezze. Giuseppe e la sua nuova compagna Viviana stanno insieme e il suo pronostico, secondo il quale una volta andata in onda la puntata si sarebbero lasciati, è stato smentito”, ha detto l’ex cavaliere a Lorenzo Pugnaloni nel corso dell’ultima puntata di Casa Lollo 3.

Gabriele, inoltre, ha anche commentato la scelta di Rosanna di uscire con Federico Mastrostefano. Una scelta che, secondo quanto fa sapere l’ex cavaliere, potrebbe essere nata dalla voglia di visibilità della dama: “Lui è l’ex tronista, è un personaggio e lei ci sta uscendo solo per questo. Vuole stare al centro dell’attenzione”, ha concluso Gabriele che, a sua volta, non è più tornato in trasmissione. Nei prossimi giorni, Rosanna deciderà di rispondere?

