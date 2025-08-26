Tutto su Rosanna Siino, dama del trono over di Uomini e Donne che, nella scorsa stagione, ha lasciato il programma con Giuseppe Molonia.

Bella, indipendente, forte e determinata: tutto questo è Rosanna Siino, dama del trono over di Uomini e Donne che ha partecipato per la prima volta al programma di Maria De Filippi nella scorsa stagione. Separata e mamma di due figli, come si legge sul suo sito ufficiale, dopo una laurea in giurisprudenza, ha scelto di specializzarsi in Mediazione familiare proprio per la sua esperienza personale. Nonostante dedichi tanto tempo al lavoro e alla sua famiglia, Rosanna, da single, ha deciso di mettersi in gioco partecipando a Uomini e Donne.

Trovare l’uomo con cui lasciare il programma non è stato facile. Dopo aver conosciuto altri cavalieri, Rosanna ha scelto di dedicarsi al rapporto con Giuseppe anche se, inizialmente, anche con lui non sono mancate le incomprensioni.

Rosanna Siino torna a Uomini e Donne dopo Giuseppe?

Se Giuseppe Molonia ha dichiarato di provare un forte interesse per Rosanna sin dai primi appuntamenti, la Siino ha fatto fatica a lasciarsi andare ma dopo varie incomprensioni ha deciso di seguire il proprio cuore lasciando il programma di Maria De Filippi proprio con Giuseppe. Lontano dai riflettori, Giuseppe e Rosanna hanno vissuto una bella storia d’amore condividendo diversi contenuti sui social.

Da diverse settimane, però, Giuseppe e Rosanna non si mostrano più insieme e il cavaliere è stato pizzicato più volte sia in compagnia di altre donne che di altri protagonisti del trono over. Con l’inizio della nuova stagione, Rosanna potrebbe tornare nel parterre senior non solo per un confronto con Giuseppe ma anche per rimettersi nuovamente in gioco per cercare ancora una volta l’amore. Rosanna, dunque, deciderà di restare stabilmente in trasmissione per provare a cercare ancora l’amore?