L'ex dama del trono over di Uomini e donne pubblica sui social un post contro gli haters: ecco cosa ha scritto.

Rosanna Siino è stata una delle dame protagoniste dell’ultima stagione del trono over di Uomini e Donne. La sua presenza ha conquistato immediatamente le attenzioni di Giuseppe che, dopo aver chiuso con Sabrina Zago, ha deciso di uscire con lei trovando subito un feeling speciale al punto da averle concesso l’esclusiva dopo pochi appuntamenti. Rosanna, nonostante inizialmente nutrisse vari dubbi, ha così lasciato il programma proprio con Giuseppe con cui la storia continua. La coppia, tuttavia, ha affrontato anche la prima crisi di coppia riuscendo, tuttavia, a superare il tutto.

Durante le prime settimane lontano dai riflettori, l’ex cavaliere e l’ex dama del trono over condividevano tanti contenuti di coppia mostrando ai fan anche le serate danzanti che si concedevano. Sotto i post, tuttavia, accanto ai commenti positivi, non mancano mai commenti durissimi e agli haters, l’ex dama ha deciso di rivolgere un messaggio.

Le parole di Rosanna Siino contro gli haters

Sul proprio profilo Instagram, Rosanna Siino ha postato un post con le parole di Francesca Michielin che parla di quanto odio e quanta cattiveria c’è in giro. Un modo, quello dell’ex dama, per accendere i riflettori sugli haters che, spesso, aprono ferite utilizzando parole che non dovrebbero mai essere usate. “Commenti cattivi, giudizi non richiesti, attacchi gratuiti. Li ricevo spesso anche io. E nonostante possa sembrare che non mi tocchino, la verità è che mi sensibilizza parecchio “vedere quanta cattiveria vogliano trasmettere”. Perché dietro uno schermo c’è sempre una persona reale. Con una storia, una sensibilità, una vita”, scrive Rosanna.

“Come ha detto Francesca Michielin, forse se facessimo tutti più spesso i conti con noi stessi, sentiremmo meno il bisogno di demolire gli altri per stare meglio. Io ho imparato a non restare zitta. A non farmi definire da chi cerca di ferire. Ma ci tengo a ricordare che le parole pesano. Anche quelle scritte. Anche quelle che iniziano con “era solo uno scherzo. Rispetto sempre. Anche online”, ha concluso l’ex dama.