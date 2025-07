Tra le varie dame del trono over di Uomini e Donne spicca la presenza di Rosanna Siino ma sapete che lavoro fa? Tutto quello che c'è da sapere.

Tra le dame dell’ultima stagione del trono over di Uomini e Donne che hanno conquistato le attenzioni del pubblico spicca sicuramente Rosanna Siino. La dama siciliana, durante il percorso nella trasmissione di Maria De Filippi, pur avendo conosciuto altri uomini, si è dedicata unicamente alla frequentazione di Giuseppe con cui ci sono stati vari alti e bassi prima di decidere di lasciare insieme la trasmissione. I primi mesi, per la coppia, sono stati davvero molto sereni e felici e anche dopo la prima crisi i due sono riusciti a superare tutto.

Negli ultimi giorni, però, Rosanna e Giuseppe sono al centro del gossip per la mancanza di contenuti di coppia sui social. Di fronte alle tante voci, Rosanna ha deciso di rompere il silenzio spiegando di non aver mai annunciato la separazione. Nel rispondere alle domande dei followers, tuttavia, Rosanna ha anche svelato il suo lavoro.

Rosanna Siino parla del suo lavoro

Decisa e determinata, Rosanna Siino ha deciso di partecipare a Uomini e Donne per provare a cercare l’amore. La partecipazione alla trasmissione di Maria De Filippi, però, le ha dato anche molta popolarità. Su Instagram, infatti, la dama siciliana è molto seguita e attraverso un box domande ha svelato non solo la propria professione ma ha dato consigli anche ai followers più giovani che svolgono un lavoro diverso da quello per cui si sono laureati.

“coltiva il suo sogno, a volte non è il momento ma se perseveri, credi in te stesso, vedrai che realizzerai ciò che il tuo cuore spera”, scrive Rosanna rispondendo ad un utente che le ha confessato di vivere una situazione che non lo soddisfa non potendo fare il suo lavoro dei sogni. Rosanna, dunque, continua ad essere molto attiva sui social cercando anche di aiutare i suoi followers che non stanno vivendo un momento sereno.

