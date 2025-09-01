Rosanna Siino prova a voltare pagina uscendo Federico Mastrostefano a Uomini e Donne: ecco cos'è successo.

La nuova registrazione di Uomini e Donne regala i primi colpi di scena e le prime emozioni. La nuova stagione del dating show di canale 5, infatti, è partita con il botto grazie al confronto tra Rosanna Siino e Giuseppe Molonia. La dama e il cavaliere del trono over avevano lasciato insieme la trasmissione al termine della scorsa stagione ma la loro storia non ha funzionato. Nel corso delle prime registrazioni della nuova stagione, così, Rosanna e Giuseppe si sono confrontati al centro dello studio con lei che ha deciso di restare nel programma per provare a trovare ancora l’amore e lui che, invece, ha lasciato il programma avendo trovato l’amore lontano dalle telecamere.

Rosanna, così, non ha perso tempo e si è tuffata subito nella conoscenza dei nuovi cavalieri. Se la settimana scorsa non ha accettato di uscire con Federico , oggi, tutto è cambiato come svela Lorenzo Pugnaloni nelle anticipazioni della registrazione dell’1 settembre 2025.

Anticipazioni Uomini e Donne: prima uscita per Rosanna Siino e Federico Mastrostefano

Nel parterre del trono over è arrivato Federico Mastrostefano, ex tronista di Uomini e Donne che, ancora single, ha deciso di tornare in trasmissione, stavolta come cavaliere, per provare a cercare l’amore. Federico, sin dalla prima puntata, è stato colpito dalla bellezza di Rosanna che, però, inizialmente ha rifiutato di uscire con lui essendo più interessata ad un altro cavaliere.

Nella registrazione dell’1 settembre 2025, tuttavia, è arrivato il colpo di scena. Rosanna e Federico, infatti, sono usciti insieme e al centro dello studio, hanno raccontato di essere stati bene insieme. Mastrostefano, tuttavia, ha ammesso di essersi sentito bloccato nel baciare Rosanna che, poi, ha litigato anche con Alessio Pili Stella.