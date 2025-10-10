Rosanna Siino piange a Uomini e Donne per Federico Mastrostefano: il cavaliere del trono over reagisce così.

Tutte pazze per Federico Mastrostefano che continua a scatenare discussioni tra Rosanna Siino e Agnese De Pasquale, le due dame che, più di tutte, hanno conquistato le sue attenzioni. La puntata di Uomini e Donne del 10 ottobre 2025, così, si apre con Maria De Filippi che richiama l’attenzione di Federico chiedendogli se abbia provato ad abbracciare Agnese ricevendo una risposta affermativa. “Non c’è nulla di male. Volevo solo segnalare che Rosanna è uscita in lacrime”, spiega la conduttrice mentre le telecamere inquadrano la dama scossa dall’atteggiamento di Federico.

L’ex tronista continua a non scegliere la donna con cui portare avanti la frequentazione. Oltre ad essere interessato ad Agnese e Rosanna, non nasconde di essere interessato anche a Barbara De Santi, tornata ufficialmente nel parterre dopo il confronto con Ruggiero D’Andrea.

Federico Mastrostefano consola Rosanna Siino a Uomini e Donne

Maria De Filippi infiamma la puntata di Uomini e Donne del 10 ottobre 2025 chiedendo a Federico Mastrostefano cosa farebbe se Barbara De Santi decidesse di uscire con lui. Una domanda provocatoria che, però, non spaventa Federico che conferma l’intenzione di conoscere Barbara da cui è sempre stato incuriosito.

Durante un ballo, poi, Federico cerca un chiarimento con Rosanna e, mentre la musica risuona nello studio, Federico abbraccia Rosanna che continua ad essere nervosa e visibilmente amareggiata per la situazione volendo un Federico più deciso.