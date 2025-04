Nel vivace mondo del Trono Over di Uomini e Donne, Rosanna emerge come una nuova dama pronta a conquistare il cuore del pubblico e dei cavalieri.

Da quando è stato introdotto nel 2010, il Trono Over di Uomini e Donne ha saputo catturare l’attenzione di un pubblico vasto, offrendo una piattaforma dove uomini e donne over 40 possono cercare l’amore con autenticità e maturità.

Uomini e donne, Martina De Ioannon stuzzicata da un fan: "Gianmarco meglio di Ciro"/ Lei sbotta e...

Questo segmento del programma ha spesso superato in popolarità il Trono Classico, grazie alle storie vere e alle emozioni genuine che i partecipanti condividono.

Uomini e Donne: Rosanna conquista tutti al trono over

​Tra le nuove protagoniste, Rosanna si distingue per la sua eleganza e determinazione. Siciliana di origine, ha deciso di mettersi in gioco nel programma per trovare un compagno che condivida i suoi valori e il suo desiderio di una relazione sincera. Le sue prime interazioni nel parterre femminile hanno subito attirato l’attenzione, in particolare quella di Giuseppe, un cavaliere noto per la sua galanteria.​

Martina De Ioannon torna a parlare di Gianmarco Steri: "Persona importante, gli voglio bene"/ "Ciro sa tutto"

Rosanna e Giuseppe hanno avuto modo di conoscersi meglio attraverso alcune uscite, durante le quali lui ha dimostrato attenzione e delicatezza, gesti che la dama ha molto apprezzato. Tuttavia, Rosanna ha espresso il desiderio di continuare a esplorare le sue opzioni, iniziando a frequentare anche Fabio, un altro cavaliere del programma.

Questa scelta ha generato qualche tensione, ma Rosanna ha sottolineato l’importanza di prendere il tempo necessario per conoscere davvero le persone prima di prendere decisioni affrettate.

Gianmarco Steri tra Francesca, Cristina e Nadia a Uomini e Donne/ L'esperto: "Non gli interessa nessuna"

La sua ricerca è guidata dalla volontà di trovare un uomo gentile e premuroso, capace di apprezzare le piccole cose della vita. Rosanna ha dichiarato di essere attratta da gesti semplici ma significativi, come un fiore raccolto personalmente o un’attenzione spontanea, piuttosto che da grandi dimostrazioni. Questa sua visione dell’amore ha risuonato con molti telespettatori, che si sono identificati con la sua autenticità.​

Nel corso delle puntate, Rosanna ha mostrato una personalità forte e indipendente, ma anche una grande apertura verso nuove esperienze. La sua presenza nel programma ha portato una ventata di freschezza e ha stimolato interessanti dinamiche tra i partecipanti. Mentre continua il suo percorso a Uomini e Donne, il pubblico resta in attesa di scoprire quale direzione prenderà il suo cuore.​

In un contesto televisivo dove spesso prevalgono le storie costruite, Rosanna rappresenta un esempio di autenticità e sincerità, valori che il pubblico apprezza e che rendono il Trono Over un segmento sempre più seguito e amato.