ROSARIA CALI’, MOGLIE CICCIO INGRASSIA/ L’amore nato sul palcoscenico (Techetechetè)

Rosaria Calì è stata la moglie di Ciccio Ingrassia, l’attore comico del duo “Ciccio e Franco” protagonista dello speciale televisivo Techetechetè in onda giovedì 13 giugno su Rai1. Dal loro amore è nato Giampiero Ingrassia. La donna è scomparsa all’età di 93 anni a Roma dopo una vita trascorsa accanto di uno degli attori e comici che hanno fatto la storia del cinema e dello spettacolo italiano. Rosaria è stata sempre accanto al suo Ciccio e al figlio Giampiero nato dal loro grande amore. Una scomparsa che ha toccato profondamente Giampiero Ingrassia che ha voluto dedicato alla madre un lunghissimo pensiero su Instagram.

Rosaria Calì e Ciccio Ingrassia

Rosalia Calì e Ciccio Ingrassia si incontrano per la prima volta proprio su di un palcoscenico. Correva l’anno 1957 ed entrambi erano impegnati in una recita milanese dove Rosaria ricopriva il ruolo di una componente di una scalcagnata orchestra di tabarin. Fu un vero e proprio colpo di fulmine sia artistico che personale. Il complesso musicale, infatti, comincia a collaborare con il duo di Ciccio e Franco e pochi mesi dopo Rosaria si innamora perdutamente di Ciccio. La coppia tre anni dopo, il 5 settembre del 1960, si sposa a Genova. Un anno dopo, il 18 novembre del 1961, dal loro amore nasce Giampiero, unico figlio delle coppia che è cresciuto a stretto contatto con il palcoscenico e la passione per la recitazione al punto da intraprendere la stessa strada del padre.

Rosaria Calì, il ricordo del figlio Giampiero Ingrassia

Dopo la morte di Ciccio Ingrassia, scomparso ad aprile 2003, Giampiero Ingrassia nel 2019 ha perso anche l’amata madre Rosaria Calì. Con un lungo post pubblicato su Instagram, l’attore ha voluto salutare la mamma con delle parole davvero commoventi. “Non cesseremo mai di esplorare, e il fine di tutte le nostre esplorazioni sarà di arrivare al punto da cui eravamo partiti e vedere quel posto per la prima volta. Fai buon viaggio Mamma…Ti voglio bene”, le parole scritte da Giampiero Ingrassia e condivide con tutti i suoi follower. A distanza di poche ore dall’annuncio della morte della madre, Giampiero ha postato un’altra foto; questa volta l’attore era in compagnia del padre Ciccio Ingrassia e della madre: “Amore puro. Mi viene da dire solo questo”.



