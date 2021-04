Rosaria Cannavò all’Isola dei Famosi 2021?/ Signoretti: “Nuova concorrente con…”

Il cast dell’Isola dei Famosi 2021 è destinato ad allargarsi ancora. È questo che traspare dalle ultime indiscrezioni che arrivano dal web e da fonti autorevoli come Riccardo Signoretti. Il direttore del settimanale Nuovo aggiorna costantemente i suoi follower con gli ultimi gossip, con particolare attenzione alle dinamiche dell’Isola. Nel post pubblicato oggi, 8 aprile, annuncia poi un’altra bellissima che pare sia pronta a tuffarsi all’Isola: Rosaria Cannavò.

Angela Melillo ed Elisa Isoardi hanno infranto il regolamento?/ Il video dell'Isola..

“Mi dicono che Rosaria Cannavò sarà una prossima concorrente dell’Isola dei famosi. – ha annunciato Signoretti, svelando però che non sarà la sola ad arrivare nei prossimi giorni – Poi mi parlano di due ragazzi, cognomi D e V, che non nomino perché non li ho mai sentiti… nominare”.

Tommaso Zorzi "Ospite da Barbara d'Urso? Ecco la verità"/ E su Gabriel Garko rivela..

Non solo Rosaria Cannavò: ecco chi sarebbe in arrivo all’Isola dei Famosi 2021

Quasi 170 mila follower, modella siciliana, volto televisivo (ultimamente l’abbiamo rivista sfilare a Ciao Darwin 8), Rosaria Cannavò potrebbe portare del pepe all’Isola dei Famosi, visto anche che nelle ultime puntate prime donne come Elisa Isoardi e Vera Gemma hanno lasciato il gruppo principale. I maschietti però dovranno arrendersi subito perché Rosaria è fidanzatissima. Oltre alla Cannavò, Signoretti nei giorni scorsi ha fatto anche il nome di Manuela Ferrera come prossima concorrente dell’Isola dei famosi e dell’opinionista Manuela Tittocchia. Dunque, l’Isola starebbe per tingersi ulteriormente di Rosa con tre donne dal carattere molto forte e pronte a mettersi in gioco.

Awed "Fariba sta sempre con le tette di fuori"/ "Ho l'ormone a zero altrimenti.."

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Riccardo Signoretti (@riccardo_signoretti)





© RIPRODUZIONE RISERVATA