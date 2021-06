Rosaria Cannavò “Amo Francesco Casagrande”/ “Vorrei un figlio, mi conquistò così…”

Rosaria Cannavò sta vivendo un periodo sereno e soprattutto di grande amore. L’avventura all’Isola dei Famosi 2021 si è conclusa e ne rimane un bellissimo ricordo. Forse non tutti sanno che a tifare per lei a casa durante la sua avventura in Honduras c’era un uomo molto speciale: il suo fidanzato Francesco Casagrande. Un uomo molto riservato che preferisce stare lontano dai riflettori ma di cui la Cannavò ha deciso di raccontare nel corso della sua chiacchierata con Francesco Fredella su RTL 102.5 News durante la rubrica Trends&Celebrities. Rosaria ha raccontato qual è stata la reazione del compagno rispetto alla sua avventura all’Isola: “All’inizio era un po’ in dubbio perché non è per questo genere di cose, invece quando sono tornata mi ha detto che sono stata perfetta.” ha ammesso l’ex naufraga.

Rosaria Cannavò "Chiarire con Fariba? Non mi interessa"/ "Isola? Sembrava recitasse"

Rosaria Cannavò, matrimonio col fidanzato Francesco Casagrande? “No, ma…”

Ma come Rosaria Cannavò e Francesco Casagrande si sono incontrati? “Sono molto innamorata e lui è una persona molto riservata. – ha ammesso subito la ragazza – Va tutto a gonfie vele, lui è fisioterapista e osteopata.” ha spiegato. “Stiamo insieme da un anno e cinque mesi, ci siamo conosciuti durante una cena del mio migliore amico che voleva presentarmi questo ragazzo che diceva fosse perfetto per me. Viviamo insieme.” ha poi raccontato la Cannavò. Un anno e mezzo insieme di grande amore: i due pensano alle nozze? “Matrimonio? No, un figlio però vorrei farlo.” ha concluso la showgirl.

LEGGI ANCHE:

Luca Barbareschi: "Non lascerò nulla ai miei figli"/ "Eredità a chi fa opere di bene"OLIVIER FRANCOIS E ALEXANDRE, MARITO E FIGLIO ARIANNA BERGAMASCHI/ "Amore a prima..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA