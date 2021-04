Rosaria Cannavò, chi è?/ Da ragazza meteo di Sky Tg24 a naufraga a L’Isola dei Famosi 2021

Chi è Rosaria Cannavò, la nuova concorrente dell’Isola dei Famosi 2021

Rosaria Cannavò è una delle nuove naufraghe de L’Isola dei Famosi 2021. Il reality show condotto da Ilary Blasi prosegue con l’ingresso di nuovi concorrenti e tra questi spunta anche il nome della ex paperetta che durante la puntata di giovedì 22 aprile 2021 è pronta a lanciarsi nelle acque dell’Honduras per una nuova avventura. Un nuovo ingresso che, irrimediabilmente, porterà alla creazione di nuovi equilibri all’interno di un gruppo sempre più suddiviso in due fazioni. Da un lato, infatti, c’è il gruppo delle valchirie con Vera Gemma, Miryea Stabile e Fariba Tehrani e dall’altro quello degli isolani. Chissà con chi si schiererà la bella Rosaria che in questi giorni ha fatto tanto divertire i suoi fan pubblicando due foto davvero simpatiche sui social appena sveglia. “Foto 1 (la mia faccia prima del caffè)… Foto 2 (la mia faccia dopo il caffè) – si legge nella didascalia – Chi mi conosce sa benissimo che è meglio starmi alla larga quando sono in fase Foto 1”. Due scatti che hanno fatto tanto divertire i suoi fan e i follower che la seguono.

Rosaria Cannavò: “Non rimpiango nulla, nemmeno il calendario”

Rosaria Cannavò ha fatto sognare milioni di italiani come ballerina e valletta di diversi programmi tv di successo come Sarabanda, Paperissima, Buona Domenica. Poi è diventata la ragazza del meteo di Sky Tg24, un’esperienza che si è conclusa anche se la bella siciliana è rimasta in ottimi rapporti con la piattaforma televisiva italiana a pagamento. Intervistata da velvetgossip.it, la ballerina ha precisato: “sono rimasta in ottimi rapporti con tutti loro. Semplicemente, è scaduto il contratto e non c’era possibilità di assunzione. Ma la mia porta è sempre aperta” – rivelando anche il suo sogno nel cassetto – “mi piacerebbe molto diventare giornalista sportiva, oppure ispettore dello sport. Fra una settimana avrò il tesserino da pubblicista e sono felicissima”. Una carriera variegata quella della Cannavò che guardandosi indietro però non ha alcun rimpianto: “non rimpiango nulla. Certo, ho anche posato per quel calendario per Matrix, ma tutto fa parte della mia esperienza e tutto è servito per crescere. Lavorare per Sky mi ha anche permesso di rendere “indipendente” il mio nome”.

