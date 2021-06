Rosaria Cannavò “Chiarire con Fariba? Non mi interessa”/ “Isola? Sembrava recitasse”

Trentatrè giorni quelli vissuti da Rosaria Cannavò all’Isola dei Famosi 2021. Un’avventura che si è conclusa prima del tempo ma che è sicuramente stata unica nel suo genere. Lo conferma la diretta interessata nel corso dell’intervista rilasciata a Francesco Fredella su RTL 102.5 News durante la rubrica Trends&Celebrities. “Non è stato traumatico come dicono gli altri, – ha chiarito subito la Cannavò – forse perché sono entrata in corsa, essendo rimasta soltanto 33 giorni e comunque mi sono ripresa alla grande.” L’ex naufraga si è detta contenta della vittoria di Awed: “Io tifavo per lui dall’inizio, – tuttavia ha tenuto a precisare che – l’unica cosa che non mi è piaciuta è il fatto che abbia millantato tanto l’amicizia con Matteo Diamante e alla fine invece l’abbia nominato.”

Fariba Tehrani/ "Non perdono Rosaria Cannavò. Awed? Astuto e simpatico"

Rosaria Cannavò Vs Fariba Tehrani e Miryea Stabile

D’altronde anche Rosaria Cannavò è convinta che Awed sia stato “un ottimo stratega.” A chi lo paragona a Tommaso Zorzi, l’ex naufraga però risponde “Assolutamente no. Lui ha un genere tutto suo ed è anche più social.” All’Isola dei Famosi Rosaria si è spesso scontrata con Fariba Tehrani, su una possibile riappacificazione però ha dichiarato: “Non ho intenzione di chiarire con Fariba, non le ho fatto nulla anzi ho detto semplicemente la verità. Lei davanti alle telecamere diceva una cosa, dietro ne diceva tutta un’altra. Dietro ‘ti allisciava’, davanti andava contro di te, inventandosi delle cose assurde. A me sembrava che recitasse.” Stoccate finali anche per Miryea Stabile: “Miryea era una banderuola, lei andava come tirava il vento.”

