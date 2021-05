Rosaria Cannavò/ È guerra contro Fariba Tehrani: “Dici cose inutili!”

Due giorni di fuoco per i naufraghi all’Isola dei Famosi 2021 e anche per Rosaria Cannavò che ha avuto il suo bel da fare. Rimasta orfana della sua ex amica arrivista Emanuela Tittocchia, Rosaria ha avuto modo di dedicarsi agli altri ma gli effetti non sono stati proprio quelli sperati visto che nel suo mirino è finita Fariba Tehrani e, a sua volta, lei è finita in quello di Miryea Stabile. Proprio quest’ultima ha accusato sia lei che Angela Melillo di non saper dire la verità in nessuna occasione. La catanese sarebbe rea di aver travisato le parole della Pupa in tema di nomination e, in particolare, proprio quando lei ha fatto il nome di alcuni naufraghi accusandoli di complotto ai danni dell’amico Matteo Diamante, che ha rischiato di finire in nomination a causa di un accordo o presunto tale. Ma è davvero così? Lo scopriremo questa sera in Palapa quando la discussione si infiammerà ancora.

Rosaria Cannavò all’Isola dei Famosi 2021 sbotta contro Fariba Tehrani

Dall’altro lato c’è il tasto dolente chiamato Fariba Tehrani. La persiana all’Isola dei Famosi 2021 ha conquistato pochi naufraghi e tra questi sembra non ci sia più la bella Rosaria Cannavò che nei giorni scorsi le ha dato di nuovo contro. In particolare, proprio quando Valentina Persia ha accusato un malore per via dello stress, del poco cibo e della stanchezza, Fariba si è lanciata a consolarla e aiutarla subito ma in quel momento la catanese ha dato di matto accusandola di voler stare sempre al centro dell’attenzione dicendo anche cose inutili in un momento in cui doveva stare lontano e dare all’attrice il tempo di riprendersi. Poteva fare a meno di accusarla? Fariba è convinta che ogni volta che dice una cosa ormai tutti la attaccano, Rosaria compresa.

