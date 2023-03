Rosaria Cannavò è incinta: il lieto annuncio sul web/ “Non vedo l’ora di stringerti…”

Rosaria Cannavò e Francesco Casagrande: la gioia per il primogenito in arrivo

Il web e in particolare i social network continuano ad essere un punto di riferimento per i fan di personaggi noti del mondo dello spettacolo. Proprio tramite i profili ufficiali spesso arrivano liete notizie e comunicati particolarmente attesi dai followrs, come successo nelle ultime ore con Rosaria Cannavò. L’ex naufraga ha scelto Instagram per donare ai suoi sostenitori una notizia speciale: “Eri un desiderio dentro al nostro cuore…”.

Alessandro e Gioele, chi sono i fratelli di Edoardo Donnamaria/ Sorpresa in arrivo al GF Vip?

Inizia così la didascalia posta sotto la foto di Rosaria Cannavò su Instagram, con tanto di pancione in bella vista. L’ex concorrente de L’Isola dei Famosi ha dunque svelato di essere in dolce attesa senza nascondere l’estrema euforia e gioia: “Grata di crescere giorno dopo giorno insieme a te: papà e mamma non vedono l’ora di stringerti forte… Ti aspettiamo”. La showgirl non è solita ostentare la sua vita privata sui social ma una notizia così bella ed importante non poteva non essere condivisa con i propri follower. Come si evince dalla foto pubblicata, la gravidanza sarebbe in corso già da diverse settimane e dunque sarebbe stato difficile nascondere il pancione per altro tempo.

Perché Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi si sono lasciati?/ Il "caso" Murgia e nuove liti al GF Vip

Rosaria Cannavò, dopo l’annuncio della gravidanza promette: “Non vi assillerò…”

La gioia della gravidanza non è chiaramente esclusiva della futura mamma Rosaria Cannavò; nonostante l’assenza sui social, è chiaro che anche Francesco Casagrande sia in trepidante attesa di abbracciare finalmente il primogenito. Il noto fisioterapista romano non ama particolarmente la condivisione sui social ma la notizia della gravidanza della sua compagna conferma quanto il rapporto tra i due viaggi a gonfie vele.

“NB: Giuro che non vi assillerò con mille video e foto, ma sarò parsimoniosa, spero…“. Chiude così il comunicato su Instagram Rosaria Cannavò anticipando dunque la sua volontà di tenere la gravidanza lontana dagli occhi indiscreti della rete. Sarà certamente felice della notizia il suo compagno, Francesco Casagrande, particolarmente attento a mantenere il massimo riserbo sulla sua vita privata. La scelta di Rosaria Cannavò di essere parsimoniosa sui social è certamente riconducibile al suo passato strettamente legato alla cronaca rosa. La showgirl ha infatti avuto due relazioni particolarmente chiacchierate: con Christian Panucci e Antonio Cassano, entrambi ex calciatori.

ISOLA DEI FAMOSI 2023: CONCORRENTI E CAST/ Nathaly Caldonazzo tra i naufraghi?

© RIPRODUZIONE RISERVATA