Rosaria Cannavò eliminata all’Isola dei Famosi?/ Miryea la fa infuriare: “Una banderuola!”

Rosaria Cannavò eliminata all’Isola dei famosi 2021?

Rosaria Cannavò eliminata all’Isola dei Famosi 2021? La catanese continua a vivere questi potenziali ultimi giorni sulla sua Playa Reunion incattivita con Miryea Stabile. In questi ultimi giorni non ha fatto altro che inveire contro di lei accusandola di essere falsa e di voler essere amica di tutti solo perché legata alle nomination e alla sua voglia di arrivare in finale. Fino a qualche giorno fa, infatti, sembrava che la Pupa e la catanese fossero diventate grandi amiche tanto da confidarsi molte cose ma adesso tutto è cambiato e forse perché la bella Rosaria sta affrontando la sua ennesima nomination e Miryea le ha voltato le spalle avvicinandosi a Fariba Tehrani. E’ a quel punto che Rosaria Cannavò ha accusato l’ex amica di essere una banderuola, di essere amica di chi le conviene quando le conviene.

Miryea Stabile eliminata?/ Alleata con Fariba Tehrani contro Rosaria: è scontro!

Rosaria Cannavò contro Miryea Stabile: “Una banderuola! Sempre più falsa”

In realtà l’amicizia tra la Pupa e la persiana non è vista di buon occhio da nessuno soprattutto da quello che si ricordano come è andata a finire quando erano diventate amiche e poi le bugie e le lacrime non sono mancate, sarà vera quindi la teoria di Rosaria sulla questione amicizie di convenienza messe in atto da Miryea in questi due mesi sull’Isola? La discussione tra le due potrebbe arrivare questa sera proprio in Palapa dove i naufraghi si ritroveranno proprio per capire chi uscirà tra Rosaria, Isolde e Fariba. A quel punto, dovesse uscire proprio la persiana e rimanere la catanese, le cose per Miryea Stabile non si metterebbero bene perchè Rosaria ha già pronta la sua vendetta. Naturalmente tutto è legato all’incognita che la riguarda da vicino e che ha a che fare proprio con la sua possibile eliminazione o, magari, vittoria al televoto contro le due.

LEGGI ANCHE:

Miryea Stabile/ Segni di cedimento: "Piango sempre e..", Andrea la consola ma..Miryea, crisi di pianto all'Isola: "Ho troppa fame"/ Dramma per la prova ricompensa

© RIPRODUZIONE RISERVATA