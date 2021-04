Rosaria Cannavò, ex fidanzati e flirt: Christian Panucci e Antonio Cassano/ “Con i calciatori ho chiuso”

Rosaria Cannavò sta per sbarcare all’Isola dei famosi 2021. La showgirl ed ex ballerina, oggi 37 anni, è diventata famosa per le sue relazioni burrascose con Antonio Cassano e Christian Panucci. La ex-Letterina è stata legata a Cassano per qualche anno: “Con Antonio non ci sentiamo più, ma gli voglio ancora bene. Ero troppo giovane per pensare a una famiglia, volevo essere indipendente. Abbiamo deciso di lasciarci di comune accordo”, aveva raccontato a TgCom, dopo la fine della loro relazione. “Mi faceva molte sorprese. È stato un amore bello, ma è finito. Io con i giocatori ho chiuso…”, aveva detto in un’altra occasione a Sky Sport. Nel 2010, sul settimanale Top, Rosaria Cannavò aveva così commentato le nozze tra Antonio Cassano e Carolina Marcialis: “Non ci sentiamo più però sono davvero felice per lui e spero che presto capiti anche a me”.

Rosaria Cannavò: i tira e molla con Christian Panucci

Finita la sua relazione con Antonio Cassano, Rosaria Cannavò è stata fidanzata con un altro calciatore, Christian Panucci, compagno di squadra di Cassano alla Roma. Una storia burrascosa, tra numerosi tira e molla. “Gli amici, abituati al nostro continuo prendersi e lasciarci, pensano che si tratti dell’ennesima litigata e che tutto tornerà come prima, ma stavolta qualcosa è cambiato”, aveva detto la showgirl a Top nel maggio 2010, dichiarando di volersi dedicare al lavoro. Un mese dopo i due erano tornati insieme: “Sono stata io questa volta a rendermi conto di quanto mi mancasse”. Poi a fine anno, la rottura definitiva: “È finita perché le ho detto che non avrei fatto un figlio con lei. Non c’erano le basi giuste per creare una famiglia”, aveva rivelato Panucci a Diva e Donna.

