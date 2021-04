Rosaria Cannavò flirt con Gilles Rocca?/ Piange per lui, cosa nascondono i naufraghi?

Rosaria Cannavò al momento non è finita in nomination all’Isola dei Famosi 2021 e non rischia nemmeno di uscire visto che, salvo cambiamenti, è riuscita ad inserirsi molto bene nel gruppo. La cosa che però è saltata agli occhi di tutti nella scorsa puntata è il commento pungente di Manuela Ferrera durante la Puntata, una frecciatina che ha causato le lacrime della bella siciliana che i un fuori onda inedito si è lasciata andare ad un pianto disperato che solo le sue amiche e compagne di avventura sono riuscite a placare. A quanto pare dopo le accuse che le due si sono rivolte in Palapa, Rosaria Cannavò ha sbottato contro Manuela Ferrera accusandola di aver fatto quasi spegnere il fuoco e tutto perché trascorre tantissimo tempo a prendere il sole, piuttosto che aiutare come tutti. A quel punto proprio la starlette ha risposto a tono mettendo in mezzo Gilles Rocca, un altro naufrago dell’Isola dei Famosi 2021.

Rosaria Cannavò piange per Gilles Rocca all’Isola dei Famosi 2021?

Per la prima volta, però, non si trattava di un pettegolezzo su una lite o su un brutto pensiero bensì sul fatto che, a suo dire, Rosaria Cannavò e Gilles Rocca passerebbero molto tempo insieme infischiandosene dei problemi dei suoi compagni e regalandosi anche delle passeggiate senza le telecamere. A quel punto la siciliana non ha potuto far altro che irrigidirsi pensando subito a quello che sarebbe arrivato a casa sul suo conto. In un fuori onda dell’Isola dei Famosi 2021, Rosaria Cannavò è subito scoppiata in lacrime: “Ma ti pare che io, fidanzata, me ne vado con uno a passeggiare in spiaggia? No, ma è assurdo che lei dica che io le abbia detto che ho passeggiato re ore”. Valentina Persia e Angela Melillo l’hanno consolata subito anche perché sanno bene quanto Gilles ami la sua compagna puntando poi il dito contro Manuela rea di essere bugiarda e di cercare i riflettori. Cosa ne sarà di loro questa sera?

