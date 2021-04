Rosaria Cannavò, in bikini a Ciao Darwin/ Curve mozzafiato e seno in un top mini..

Il modello moda mare per la sezione tv sarà quello indossato dalla bella Rosaria Cannavò oggi a Ciao Darwin A grande richiesta. In replica andrà in scena la battaglia tra web e tv e sarà proprio in quest’ultima fazione che vedremo in passerella la bella Rosaria in tutta la sua bellezza. Seno stretto in un top mini e un lungo strascico che in realtà nasconde uno slip mini che in bella vista tutte le curve della bella showgirl. A quel punto il pubblico si scioglie in un boato mentre Paolo Bonolis prova a tenere insieme le redini dello studio con tutto quello che questo significa. Rosaria Cannavò sinuosa lascia andare via la gonna, rimane in bikini e poi si avvinghia al ballerino sul palco per accennare qualche passo di danza. Finisce così l’esperienza della bella showgirl a Ciao Darwin salvo poi tornare in passerella con tutte le altre modelle.

Ma chi è Rosaria Cannavò? Forse la nuova generazione non la riconosce ma chi ha vissuto l’epoca d’oro di letterine e veline sa bene che la bella morettina, classe 1983, siciliana, era un volto noto della televisione passando la sua carriera da meteorina su Skymeteo24 a paperetta in Paperissima, intervallando tutto con calendari sexy e comparse in tv (proprio come questa di Ciao Darwin 8). Tra il 2000 e il 2007 circa Rosaria partecipa a Sarabanda, poi concorrente di Un, due, tre, stalla, ma oggi è più che altro una influencer. Per quanto riguarda la vita privata di Rosaria Cannavò sappiamo che viveva a Lugano con l’imprenditore ligure Andrea Berti ma il loro matrimonio è finito circa due anni fa, cinque dopo il loro sì. Ancora prima di conoscere il marito, la bella showgirl è stata fidanzata per anni con Christian Panucci.

