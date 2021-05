Rosaria Cannavò/ Sconfitta, i Primitivi le preferiscono la Tittocchia!

Rosaria Cannavò sconfitta da Emanuela Tittocchia all’Isola dei Famosi 2021. Tranquilli, le due non sono state protagoniste di duelli, non per ora, ma di certo quella portata a casa dalla siciliana è una sonora sconfitta seppur di un altro livello. Ma cosa è successo di preciso? La bella naufraga e i suoi compagni arrivisti sono andati a conoscere meglio i Primitivi chiamati dalla produzione a superare il confine e unirsi. Alla fine di questa visita gli Arrivisti avrebbero dovuto scegliere proprio un naufrago da portare con loro ed ecco che a quel punto è arrivato il duello tra le due donne degli Arrivisti. Emanuela Tittocchia voleva Valentina Persia mentre la Cannavò avrebbe voluto portare via un punto di riferimento ai Primitivi ovvero Angela Melillo. Il dibattito si è acceso ma alla fine la bella starlette ha dovuto raccogliere le sue idee e battere la ritirata perché è stata l’attrice con la sua idea a spuntarla, avrà fatto bene?

Rosaria Cannavò vuole la Melillo ma i Primitivi la bocciano e preferiscono la Tittocchia..

Rosaria Cannavò questa sera all’Isola dei Famosi 2021 è chiamata ad occuparsi nuovamente della sua vita all’interno del programma e tutto perché non ci sono nomination che tengono questa sera. Le anticipazioni rivelano che una serie di duelli decreteranno altrettanti perdenti e, quindi, anche chi andrà in nomination rischiando quindi il proprio posto all’interno del programma al giro di boa di questa edizione. Siamo sicuri che la bella siciliana riuscirà a spuntarla ancora una volta oppure no? Tutto dipenderà proprio dal duello che sarà chiamato ad affrontare, questo è certo.

