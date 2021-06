Rosaria Cannavò “Un figlio con Francesco Casagrande? È scioccato”/ “Mi ha detto…”

Come ha reagito Francesco Casagrande, fidanzato di Rosaria Cannavò, dopo aver letto le dichiarazioni dell’ex naufraga sul desiderio di avere un figlio? È proprio Rosaria a svelarlo nel corso della nuova chiacchierata con Francesco Fredella su RTL 102.5 News, nel corso della rubrica Trends&Celebrities. “Francesco si è un po’ imbarazzato, – ha chiarito la Cannavò, svelando che – è rimasto scioccato del fatto che io abbia detto qui in radio di volere un figlio! Gli è preso un colpo!” ha scherzato la showgirl. Francesco, d’altronde, è molto riservato: “Viviamo insieme da un anno e mezzo circa. – ha ricordato Rosaria, per poi chiarire – Perché non ne ho parlato? Non mi è stato chiesto, una volta comunque l’ho menzionato per fargli gli auguri in diretta.”

D’altronde, Rosaria Cannavò ha dichiarato che all’Isola dei Famosi 2021 pensava molto alle dinamiche: “Io ero molto concentrata sul gioco, lui non se l’è presa anche se qualcosina mi ha detto perché il 4 maggio era il suo compleanno e non gli ho neppure fatto un pensierino carino, magari una torta con la sabbia.”. E parlando ancora di Isola, Rosaria ha ammesso di avere creato delle belle amicizie: “Per Emanuela Tittocchia ho un amore spropositato, è una ragazza unica. Anche con Angela Melillo, poi ho sentito Awed, Matteo Diamante… con altri sicuramente meno, non si può essere amici di tutti!” Infine, sui prossimi progetti lavorativi “Ce n’è uno su cui sto lavorando da un anno, è un format che non posso svelare ma è radiofonico.”, ha concluso la Cannavò.

