Rosaria Cannavò Vs Manuela Ferrera all’Isola dei Famosi 2021/ “Lacrime? Strategia..”

Rosaria Cannavò è arrivata con tutta la sua bellezza all’Isola dei Famosi 2021 e si è messa subito a lavoro per costruire la sua capanna e tenere al sicuro il suo fuoco. La bella showgirl canatese è subito partita agguerrita pronta a studiare i naufraghi e a tenerli ben lontani per via di quello che ha visto da casa e adesso si prepara per la battaglia finale soprattutto perché le anticipazioni della puntata di oggi rivelano che i naufraghi saranno chiamati a dividersi in due gruppi con tutto quello che questo significa in termini di decisioni e, quindi, di conseguenze. Da che parte starà Rosaria Cannavò? Da quello che abbiamo visto in questi due giorni sembra proprio che la bella morettina avrà modo di rimanere dalla parte degli arrivisti che in questi giorni hanno accolto anche Fariba e Vera Gemma ma che hanno fatto fuori, almeno in qualche sfumatura, anche una di loro, Manuela Ferrera.

Rosaria Cannavò Vs Manuela Ferrera all’Isola dei Famosi 2021

Quest’ultima è riuscita a mettersi in mostra facendo la vittima e finendo già in lacrime pronta a bussare alla porta dei veterani dell’Isola dei Famosi 2021 che l’hanno accolta tra loro ma facendo storcere il naso proprio ad Emanuela Tittocchia e Rosaria Cannavò. Quest’ultima ha alcuni dubbi sul comportamento di Manuela Ferrera convinta che al di là dello scontro avuto con i suoi compagni voglia solo mettersi in mostra e ingraziarsi l’altro gruppo di naufraghi per evitare la nomination: “Potrebbe anche essere una strategia” e poi rilancia rincarando la dose: “Lei è andata a raccontare a tutti quello che era successo dicendo che noi non la volevamo…ma dall’altra parte ha capito con chi ha a che fare?”.

