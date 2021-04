Rosaria de Cicco, chi è?/ “Dopo il grave incidente la rinascita” (Concerto di Pasqua)

Chi segue le fiction in tv conosce bene anche l’attrice Rosaria de Cicco che quest’oggi sarà sul palco del Concerto di Pasqua in onda su Rai2. Una levataccia per i fan che hanno voglia di rivederla e sentirla specie perché ultimamente è sempre meno spesso ospite in tv. Classe 1958, Rosaria De Cicco è un’attrice italiana o, meglio, napoletana, che ha iniziato a lavorare con Nello Mascia e registi come Ugo Gregoretti. Tutto cambia nel 2000 quando la sua carriera artistica incontra quella del regista e scrittore turco Ferzan Özpetek, che la vuole nel suo film di successo, che sembra che presto diventerà una serie tv, Le fate ignoranti. A questo ruolo seguono anche quelli de La finestra di fronte (2003) e Un giorno perfetto (2008), e così anche Antonio Capuano la nota scegliendola poi come protagonista al fianco di Valeria Golino nel film La guerra di Mario.

La scalata al successo di Rosaria de Cicco non si ferma qui visto che anche Paolo Sorrentino la sceglie per il film L’uomo in più mentre Renzo Arbore, proprio in nome della sua napoletanità, la sceglie per il suo show Speciale per me – Meno siamo, meglio stiamo!. La sua vita però non è costellata di successi e sorrisi visto che, proprio vent’anni fa, un grave incidente ha rischiato di strapparla all’affetto dei suoi cari. L’attrice di teatro, prestata alla tv, ha avuto un terribile incidente in moto che l’ha costretta ad un ricovero alla Rianimazione del Cardarelli. A quanto pare, era in moto con il suo manager e compagno Sergio Marra quando lo spolverino che indossava si è incastrato in una ruota e lei viene scaraventata a terra battendo con la testa sull’ asfalto. Per fortuna tutto poi si è sistemato e dopo la pausa e l’intervento a causa dell’emorragia alla testa, l’attrice è rinata, proprio vent’anni fa.

