Rosaria Luconi, chi è ex moglie di Adriano Panatta/ Figli Niccolò, Alessandro, Rubina

Rosaria Luconi, prima moglie di Adriano Panatta

Adriano Panatta sarà ospite di Serena Bortone nella puntata di oggi, lunedì 23 gennaio, di Oggi è un altro giorno. L’ex tennista è stato sposato due volte nella sua vita. La prima volta con Rosaria Luconi, che è la madre dei suoi tre figli: Niccolò, classe 1975, Alessandro, nato nel 1979, e Rubina, nata nel 1980.

In una recente intervista a Verissimo, Panatta ha parlato del rapporto con i tre figli: “I rapporti con i figli sono sempre di alti e bassi, poi diventano adulti è difficile che sia tutto quanto rose e fiori. C’è un grande amore, anche se ci sono a volte incomprensioni che vengono da lontano. Perché quando erano piccoli giocavo e poi ho lavorato a Roma, loro stavano in Toscana. Ho un po’ di rimpianto per questo”. Panatta e la moglie Rosaria Luconi sono stati insieme 40 anni, si sono lasciati nel 2014

I figli di Adriano Panatta: Niccolò, Alessandro e Rubina

Niccolò Panatta ha seguito le orme del padre nel mondo del tennis, prima come giocatore poi come insegnante. Rubina Panatta è sposata con Maurizio Madrigali, lucchese, diventato suo marito nel 2017, dopo dieci anni di fidanzamento. I due hanno un figlio chiamato Adriano, in onore del nonno. Anche il secondogenito Alessandro ha un figlio, Leonardo. Intervistato da Silvia Toffanin a Verissimo, Adriano Panatta ha detto che i valori più importanti che ha trasmesso ai suoi figli sono “umiltà e coraggio”. Rosaria Luconi, ex moglie di Panatta e madre dei suoi tre figli, è una scrittrice e organizzatrice di eventi.

