Rosaria, nonna di Elena Del Pozzo/ “Tutti credemmo a rapimento, uccisa senza motivo”

Rosaria, la nonna paterna di Elena Del Pozzo, la bambina di cinque anni uccisa dalla madre Martina Patti nel giugno dello scorso anno a Mascalucia, in provincia di Catania, ha parlato del dramma vissuto a I Fatti Vostri a pochi giorni dall’inizio del processo per omicidio. “Quello che è accaduto nella sua mente lo sa solo lei e non lo dirà mai”, ha affermato.

I due genitori, infatti, si erano da tempo separati, ma non c’erano mai state delle discussioni realmente preoccupanti. “Martina era ossessionata da mio figlio, questo è sicuro. L’ho sempre detto. In Elena cercava sempre un pretesto per farlo ritornare a sé. Loro litigavano spesso anche per questo suo modo di essere bugiarda. Era stata però lei a lasciarlo, aveva anche un nuovo compagno. Mio figlio per la Festa della Mamma, poco prima dell’omicidio, le regalò una coccinella da parte di Elena. Una per me, una per lei. Elena mi disse che, a differenza mia, la mamma non l’aveva indossata. Lei non voleva più mio figlio. Forse ha pensato che non le servisse più neanche la bambina”.

Rosaria, nonna di Elena Del Pozzo: il finto rapimento e l’omicidio

Martina Patti, dopo avere ucciso Elena Del Pozzo, tentò di fare credere ai familiari che la bambina fosse stata rapita da tre uomini incappucciati: “Le credemmo tutti, non avremmo mai immaginato che avrebbe potuto farle del male”, ha ammesso la nonna Rosaria. “È arrivata dai Carabinieri con i genitori che erano disperati, mentre lei aveva uno sguardo freddo. La mattina dopo ha confessato. I dettagli sono raccapriccianti. È stata una vigliacca, ha tradito sua figlia. La piccola si fidava, lei l’ha ingannata. Non ha avuto neanche il coraggio di ucciderla guardandola negli occhi”.

La donna non può dimenticare l’ultima volta che ha incontrato la nipote, proprio il giorno dell’omicidio. “L’ho accompagnata all’asilo e prima di lasciarla ho avuto come un presentimento. L’ho abbracciata fortissimo e le ho detto che le volevo tanto bene, più di chiunque altro. Mi ha guardata con uno sguardo particolare, come se mi volesse dire ‘Nonna, lo so’. L’ho consegnata nelle mani delle maestre e sono andata via”, ha ricordato.











