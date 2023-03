Rosario Caci, chi è il finalista The Voice Kids 2023/ Il giovane neomelodico sarà il vincitore?

Rosario sarà il vincitore di The Voice Kids 2023?

Rosario è uno dei giovani finalisti della prima edizione di The Voice Kids 2023, il talent show musicale di successo condotto da Antonella Clerici in prima serata su Rai1. Ha soli 9 anni e viene da Gela, Sicilia. Il ragazzo ha conquistato tutti e quattro i coach del programma: Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Clementino e i Ricchi e Poveri che si sono girati colpiti dalla sua interpretazione di “Abbracciame” di Andrea Sannino. I primi a voltarsi, riconoscendo nella voce del giovane cantante qualcosa di familiare, sono stati Gigi D’Alessio e Clementino e poco dopo è toccato a Loredana Bertè e i Ricchi e Poveri. Una grande emozione per il rapper di Nola che a stento è riuscito a trattenere le lacrime.

Diretta/ Bologna Lazio (risultato 0-0) streaming video tv: le formazioni, via!

Nonostante la giovanissima età, Rosario ha una grandissima passione per la musica e in particolare per la musica neomelodica. Spigliato ed esuberante, il ragazzo si definisce preciso in ogni cosa che fa: dalla scuola fino ai capelli. Sui social dopo la sua esibizione in tanti hanno ripostato il suo video: da Gianni Simioli che ha condiviso il video della performance scrivendo: “L’hai visto ? “ Abbracciame” baby- version !” taggando proprio il cantante e autore del celebre brano, Andrea Sannino.

Nainggolan: "Mia famiglia povera, ho sofferto"/ "Bevo 20 drink, ma poi vado in campo"

Chi è Rosario, finalista di The Voice Kids 2023

Ma chi è Rosario, uno dei finalisti di The Voice Kids 2023. Ecco cosa ha raccontato ai microfoni del programma: “la mia più grande passione è il neomelodico, ce l’ho nel cuore, è meraviglioso. Quando ascolto la musica neomelodica vado in un altro tipo di mondo, non vedo più niente, sono per i fatti miei. Ho molti cantanti che mi piacciono, posso dire che sono autodidatta, imparo tutto da solo”.

A supportarlo sempre i suoi genitori che hanno raccontato: “Rosario canta ovunque a scuola, in un bar, in piazza davanti a tutti”. Infine Rosario parlando di se ha rivelato: “oltre alla musica neomelodica amo molto la scuola, sono molto preciso. Anche i miei capelli devono essere super perfetti. Io il ciuffo me lo faccio di lato, infatti quando vado da Andrea lui sa già cosa fare”.

Diretta/ Varese Pesaro (risultato 0-0) streaming video tv: palla a due, si gioca!













© RIPRODUZIONE RISERVATA