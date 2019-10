Rosario Cucco/ Una crescita esponenziale puntata dopo puntata (Bake Off Italia)

Dalla Sicilia c’è un concorrente di 46 anni, che vive in provincia di Palermo: è Rosario Cucco, che nella vita è un insegnante di disegno tecnico alle scuole elementari; inoltre da qualche anno lavora anche come insegnante di sostegno. Vedremo come si comporterà stasera durante la puntata di Bake Off Italia 2019 dopo una lenta e progressiva crescita. Della sua vita privata sappiamo che è un super papà di 3 bambini, Domenico di 2 anni e i due gemellini di 10 mesi, Alessio e Simone, avuti dalla compagna con cui convive. A Rosario piace pasticciare in cucina con Domenico, anche se fa decisamente qualche guaio. La passione per la pasticceria è nata solo negli ultimi anni, prima a malapena sapeva fare un tiramisù, però grazie ai programmi tv dei grandi pasticceri ha iniziato ad imparare e documentandosi a migliorare sempre di più finchè è scoppiato l’amore per i dolci ed è diventato davvero bravo, così tanto da voler provare a partecipare a Bake Off Italia. Si racconta come un pasticcere molto preciso e metodico, infatti progetta in ogni dettaglio ogni Cake prima di prepararla; adora i dolci della tradizione, prepararli e mangiarli, ma è molto attratto dal mondo della pasticceria super moderna. Partecipa a Bake Off per riuscire a fare dolci “senza che nessuno mi ostacoli e mi interrompa!” dice lui stesso in un’intervista. Rosario è attivo nei social sia su Instagram sia su Facebook dove condivide con amici, parenti e follower i suoi dolci.

Rosario Cucco, Bake Off Italia 2019: l’ultima puntata

Rosario Cucco inizia la sua prova a Bake Off Italia 2019 scherzando insieme a Bonci su una possibile assunzione, poi torna serio e super pronto a preparare i suoi Donuts: fritti agli agrumi con glassa al cioccolato, lamponi e noci, poi ciambelle al forno alla nocciola ed infine al pistacchio. Il risultato non è dei migliori, nel senso che ha fatto una buona preparazione ma i Donuts non sono proprio come li ha fatti lui, quindi viene bocciato, anche se Bonci l’avrebbe fatto passare per i Donuts fritti. Per la prova tecnica in notturna Rosario non si lamenta tanto ma dopo le 12 ore di lievitazione per l’impasto e riposo per i concorrenti, è sicuramente più sveglio. Il lavoro di Rosario è ottimo, infatti mangia una bella fetta di focaccia anche Benedetta e Knam ci scherza dicendo “se la mangia lei puoi andare tranquillo” e quindi si aggiudica il primo posto. A sorprendere Rosario nell’ultima prova “al buio” arriva la sua compagna, che dovrà aiutarlo nella sfida ma non è molto ferrata nei dolci quindi lui è un po’ preoccupato. Insieme preparano una Cake quattro quarti con una farcitura ai frutti di bosco e pistacchi tostati; risulta buona “senza infamia e senza lode” come dice Clelia. L’avventura Bake Off continua.

