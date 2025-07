Rosario e Lucia a Temptation Island 2025: lei vuole andare a convivere, lui ancora non se la sente e spiega la ragione in lacrime

A Temptation Island grandi protagonisti sono anche Lucia e Rosario. Tra i due l’amore va avanti da un paio di anni ma Rosario non sembra pronto a fare passi importanti nei confronti della compagna, come la convivenza, che lei vorrebbe: Lucia vive infatti a Modena, lui a Milano. Rosario, in un video, spiega: “Lucia è una persona che vuole costruire. Io non ho avuto coraggio di lasciarmi andare davvero con lei. Non sono riuscito a dimenticare completamente il passato. Perché tutti abbiamo bisogno di una persona accanto: io probabilmente faccio un errore, continuo a cercarla perennemente perché con lei con sto bene. Ma quando lei mi chiede di andare a convivere, io mi blocco”.

Parole, quelle di Rosario, che Lucia non prende bene: la ragazza, infatti, sognava di fare determinati passi e pensava che il suo compagno fosse sulla stessa lunghezza d’onda, scoprendo in realtà che non è così e che lui ha dubbi persino sul loro amore.

Rosario e Lucia a Temptation Island 2025: la delusione della fidanzata

Rosario, a Temptation Island 2025, racconta: “A volte mi sforzo di essere diverso ma poi torno sui miei passi. Vorrei farle tutto ma il mio tutto è quasi questo. Non sono mai riuscito a fare un passettino indietro”. Rosario aggiunge poi come Lucia sia una buona “compagna e compagnia”, ammettendo dunque di stare insieme a lei anche un po’ per noia. Parole che poi in parte rettifica al falò, quando Rosario scoppia in lacrime e spiega le sue fragilità, sottolineando come non si senta ancora pronto per una convivenza in virtù di quello che ha vissuto in passato, avendo chiuso una storia di due anni prima di conoscere Lucia. “Vorrei andare avanti così ancora per un po’, vivendo le cose con leggerezza. Poi tra qualche tempo vediamo” spiega Rosario in lacrime davanti a Filippo.

