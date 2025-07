Scoppia la bomba su Lucia e Rosario di Temptation Island 2025: di fronte alle voci che parlano di coppia fake, la sorella di lei rompe il silenzio.

Tra le coppie di Temptation Island 2025, quella di Lucia e Rosario ha intenerito il pubblico che è rimasto piacevolmente colpito dall’atteggiamento di Rosario che ha spiegato di non voler andare ancora a convivere per le paure che si porta dietro dalla fine della precedente relazione. Parlando di Lucia, del loro rapporto e dei sentimenti che prova per lei, Rosario non ha trattenuto le lacrime conquistando tutti. Tuttavia, l’atteggiamento di Rosario ha spaccato il pubblico e, se da una parte c’è chi spera che la coppia riesca a superare tutte le tentazioni, dall’altra ci sono quelli che non credono totalmente alla coppia.

Danni a villaggio di Temptation Island 2025: produzione rompe il silenzio/ "Quanto vi è costato?": la replica

Ad alimentare le voci sulla coppia è una segnalazione ricevuta e pubblicata da Deianira Marzano che mette in dubbio l’autenticità di Rosario e Lucia. “Loro due si sono messi d’accordo prima di entrare, posso dirti che hanno studiato tutto. Lui deve fare quello tentato dalle single e lei quella che è ferita dai suoi comportamenti. Tutto solo per follower e sponsorizzazioni. Nulla di reale, solo tante furbizia e strategia. Poi lei nel suo paese gira con aspiranti influencer e vuole essere come loro“, è il testo della segnalazione.

Temptation Island 2025, Ida Platano difende Sonia M contro Alessio: "Forza"/ Reazione non passa inosservata

Lucia e Rosario: la sorella di lei svela la verità sulla coppia di Temptation Island 2025

A smentire tutte le voci su Rosario e Lucia è la sorella di lei che, come svela Biccy, è una rapper ed è conosciuta come Bad Barbie. Su tik Tok, la sorella di Lucia ha difeso la sorella e Rosario smentendo tutti coloro che li definiscono una coppia fake. “Se sono una coppia fake? Aprite la mente! Comunque raga, giusto un secondo per dirvi che dovete imparare un pochino a capire le cose. Cioè non è che se Pinco Pallino dice che io sono mora, allora sono mora. Deve avere le basi per dire che io sono mora. Deve avere le basi per dire qualsiasi cosa sul mio conto. Ovviamente i social sono belli per questo, perché danno voce agli ignoranti, chiunque non ha un titolo può parlare e dire quello che pensa. Quindi non state a credere in tutto quello che mi mostrano”, dice.

Ema Stokholma lancia l'allarme su Temptation Island 2025: "Maschi aggressivi e violenti"/ "Fanno paura"

Poi conclude: “Il fatto che voi mi girate i video di mia sorella a Temptation Island, dove dicono “coppia fake”… Chi sa, chi conosce la famiglia, chi è intorno, le amiche, gli amici, che poi probabilmente sono i primi a dire bugie sul loro conto per invidia, ma sanno per certo che non è vero. Perché la redazione non è folle da prendere una coppia falsa. No, ci sono delle cose dietro. Quindi… Open your mind a little bit“.