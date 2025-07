Rosario e Lucia di Temptation Island, avvistati al supermercato: ritorno di fiamma o solo una tregua?

Rosario e Lucia di Temptation Island: l’ultimo rumor sulla coppia del reality

In attesa delle tre puntate consecutive di Temptation Island non ci resta che andare a scoprire qualcosa in più sulle coppie del reality e sui rumor che girano sul loro conto. Ad esempio, cosa si sa di Rosario e Lucia? Sono usciti insieme dal programma? Scopriamo cosa si dice sui social e se oggi i due sono ancora fidanzati.

Temptation Island, scoppia il caso Denise: un’amica svela tutto/ “Marco? Ha usato il reality per mollarla"

Rosario e Lucia sono tra le coppie più chiacchierate dell’ultima edizione e su di loro circolano moltissimi rumor tra cui l’ultima novità repostata da Deianira Marzano. Una follower ha inviato un messaggio all’esperta di gossip scrivendo queste parole: “Sabato scorso, li ho visti insieme in un supermercato di Vimodrone. Lui con un’anguria gigante sulla spalla che passeggiava per il negozio. Suppongo quindi siano usciti insieme dal programma”.

Lucia di Temptation Island tradisce Rosario? La soffiata dai social/ "Gli fa le corna con l'ex fidanzato"

Rosario e Lucia di Temptation Island, lei lo tradisce?

Rosario e Lucia sono ancora insieme? Secondo le ultime indiscrezioni la risposta sarebbe positiva, anche se non mancano altre segnalazioni: “Amici di di Lucia di Temptation dicono che lei lo cornifichi da tempo con il suo ex“ scrive una persona sempre a Deianira Marzano. Ad ogni modo nel reality Rosario non ha mai dato modo alla ragazza di preoccuparsi di lui rimanendo sempre lontano dalle tentatrici. Lei sperava che lui chiedesse il falò di confronto per fargli superare la gelosia, ma Rosario Guglielmi si è limitato a soffrire e pazientare a lungo prima di fare qualsiasi mossa. Oggi non ci sono ancora notizie sull’evoluzione della storia d’amore tra i due: saranno andati a convivere o avranno deciso di vivere ancora la loro storia a distanza?