Temptation Island, Rosario sorprende Lucia al falò: “Voglio convivere con te!” Lacrime, abbracci e baci: escono più uniti che mai.

Rosario e Lucia vanno a convivere dopo Temptation Island 2025

Rosario e Lucia sono usciti insieme da Temptation Island 2025. Il falò si è concluso nel migliore dei modi con i due fidanzati che hanno deciso di lasciare mano nella mano il reality di Canale 5. Il loro proposito era quello di andare a convivere e Rosario si è finalmente convinto di volersi mettere in gioco vivendo sette giorni su sette con Lucia. Non solo, durante il falò è successo un vero e proprio colpo di scena, dato che si è scoperto che la fidanzata ha organizzato tutte le dinamiche con il tentatore Andrea per far ingelosire Rosario.

Record Ascolti Temptation Island 2025: perché il reality di Canale5 piace così tanto?/ Segreto del successo

A quel punto il fidanzato ha tirato un lungo sospiro di sollievo e si è calmato dopo tutti i pianti e le sofferenze passate nel villaggio. Un vero e proprio choc che ha lasciato i telespettatori stupiti per il fatto che tutto era organizzato a puntino per suscitare una reazione in Rosario, che come ha sempre lamentato Lucia, non ha mai preso coraggio per prendere decisioni importanti come quella di andare a convivere vista la distanza tra le loro città.

Maria Concetta e Angelo si sono lasciati e sono tornati insieme dopo Temptation Island 2025?/ Lui ci riprova

Rosario e Lucia, falò a Temptation Island: mano nella mano e la promessa

Rosario e Lucia sono usciti insieme da Temptation Island 2025. Sui social molti si sono lamentati per lo scherzo cattivo e prolungato di Lucia che con il tentatore Andrea ci è andata giù pesante fingendo di provare un grande interesse. Eppure, si è rivelato tutto finto. Il risultato è che sì, ‘finalmente’ Rosario è geloso ed è prontissimo per una convivenza. Il fidanzato ha rivelato di aver imparato tanto dagli altri protagonisti del reality e di aver capito che nella vita serve coraggio: se poi la convivenza non andrà bene, si tornerà indietro con un bel ricordo.