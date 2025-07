Rosario, la reazione shock dopo aver visto i video della vicinanza della fidanzata Lucia con il single Andrea: cos'è successo a Temptation Island

Nuovo capitolo della storia tra Rosario e Lucia. La fidanzata, a Temptation Island, si avvicina sempre di più al single Andrea. “Sei bellissima, acqua e sapone, hai un carattere non presuntuoso. Chi hai vicino non ti valorizza” commenta il single. “Lui ti sta facendo perdere tempo, tu hai progetti di vita e lui ti sta mettendo un freno” spiega ancora Andrea, che trova Lucia d’accordo. La giovane, infatti, commenta: “Io sto perdendo anche di autostima. Sento che lui non ha paura di perdermi”.

Andrea, dal canto suo, si dice “prontissimo alla convivenza” e non si spiega come mai Lucia a trent’anni non decida di prendere in mano la sua vita. Il single commenta ancora: “Se ti vedessi fuori da qua non passeresti inosservata”. Lucia si dice d’accordo: “Tu sei un uomo, ti sei costruito da solo e per questo io ti ho notato”. Parole, quelle della fidanzata, che non fanno piacere a Rosario che esplode.

Rosario, reazione shock a Temptation Island dopo la vicinanza di Lucia al single

Dopo aver sentito le parole di Lucia e aver visto la sua vicinanza al single Andrea, Rosario esplode e dopo essersi sfogato, si lascia andare ad un pianto e rompe persino la porta del villaggio di Temptation Island. Una reazione incontrollata quella di Rosario, che però sembra davvero ferito dal fatto che Lucia si sia lasciata andare con Andrea.