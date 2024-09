Si chiamano Rosario Fiorello, Catena e Anna i fratelli di Giuseppe Fiorello, conosciuto anche come Beppe Fiorello, attore e regista di successo. Una famiglia di talenti quella creata dai genitori Nicola Fiorello e Rosaria Galeano che li hanno cresciuti con tanto amore. Il padre Nicola Fiorello lavorava come appuntato e radiotelegrafista della Guardia di Finanza, mentre la madre Sarina era una casalinga, ma i due non hanno mai fatto mancare l’affetto e la presenza ai loro quattro figli Rosario Fiorello, Catena, Anna e Giuseppe. Ma chi sono i fratelli di Giuseppe Fiorello? Se Rosario Fiorello è conosciuto da tutti, un pò meno lo sono le sorelle: la prima Catena Fiorello è una scrittrice di discreto successo che è comparsa tantissime volte in tv, mentre Anna Fiorello gestisce un negozio a Roma.

Il più famoso tra tutti è sicuramente Rosario Fiorello, showman di grandissimo successo che è stato legatissimo al padre. Dalle pagine del Corriere della Sera parlando proprio del padre Nicola raccontò: “ho fatto un viaggio con mio padre, c’era un caldo afoso, torrido e lui ferma la macchina nei pressi di Acireale e mi dice: ‘C’è troppo caldo, ora ci fermiamo e ci facciamo il bagno?’. E io: ‘Ma non si può, non abbiamo il costume. Non ti preoccupare ce lo facciamo con le mutande‘. Questa sorta di trasgressione mi fece impazzire. In quel momento ho provato la felicità“.

Fratelli Giuseppe Fiorello: il suo rapporto con i Rosario Fiorello, Catena e Anna

Giuseppe Fiorello è legatissimo ai fratelli e sorelle Rosario Fiorello, Catena e Anna. Il regista ed attore soffermandosi proprio sul rapporto con Rosario Fiorello ha confessato come per anni sia stato etichettato come “il fratello di Rosario”, ma ciò non ha minimamente intaccato il loro rapporto. Anzi Giuseppe ha sempre preso ispirazione dal fratello Fiorello osservandolo sin da ragazzino nei villaggi turistici fino al grande schermo.

“Essere ‘fratelli o figli di’ significa avere una porta semiaperta, ma devi dimostrare il doppio rispetto a quel parente famoso” – ha sottolineato Giuseppe Fiorello parlando di questa etichetta, anche se è legatissimo al fratello Rosario, ma anche alle sorella Catena e Anna.

