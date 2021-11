Rosario Flores: chi è?/ Figlia di Lola Flores: “giovani si tatuano ancora suo volto”

Rosario Flores, attrice e cantante spagnola, è la figlia della famosa showgirl e ballerina Lola Flores e del suo compagno Antonio Gonzalez. Il suo vero nome, in realtà è Rosario del Carmen González Flores; è nata a Madrid nel 1963 e proprio come la madre si è ritagliata uno spazio importante nel mondo dello spettacolo. Le prime esperienze in ambito televisivo e cinematografico sono arrivate già da piccolina, quando aveva preso parte ad alcune pellicole spagnole e a svariate fiction.

Nel corso degli anni, tuttavia, Rosario Flores si è concentrata sulla musica ed è diventata una cantante di successo. Uno dei suoi principali vanti in carriera è quello di aver firmato diverse canzoni per importanti film. In uno di questi – Parla con lei del regista Pedro Almodóvar – è stata anche nel cast come interprete.

Rosario Flores: “Mia madre? Una grande fonte di energia”

Rosario Flores ha ereditato dalla madre sicuramente un estro creativo notevole, benché Lola Flores resti un’icona impareggiabile e senza tempo. “Ci sono giovani che mi mostrano i loro tatuaggi con la faccia di mia madre. Lo vedi per un attimo in televisione e continua ad attirare la tua attenzione. È una fonte di forza, energia e amore…”, ha raccontato Rosario Flores in una recente intervista riportata dal sito diariodesevilla.es.

Della madre Lola Flores, d’altronde, se ne parlava e se ne continua a parlare un gran bene. Questo grazie alle sue capacità di intrattenere il pubblico con un’arte flamenca innata. “Non sa ballare, non sa cantare, ma di sicuro è da non perdere”, scriveva la critica ai tempi in cui la madre di Rosario si esibiva.

