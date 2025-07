Rosario geloso di Lucia con il single Andrea a Temptation Island 2025: lui scoppia di gelosia e lei spiazza: "Speravo che il falò di confronto fosse per me"

Il viaggio nei sentimenti di Lucia e Rosario a Temptation Island 2025 sta entrando nel vivo nella quinta puntata del reality in onda questa sera. Per Lucia c’è un video pieno di riflessioni del suo fidanzato: “Lei è una persona che scappa spesso…non è una persona che si emoziona, non è estremamente romantica o che si affeziona spesso…La cosa più grave del perché non andiamo avanti è che mi rendo conto che quando siamo insieme o con la mia famiglia lei apprezza tantissimo ma non c’è trasporto. Lei la vedo molto distratta, le chiedo ‘come è andata oggi e lei mi da risposte distratte. Non la vedo come mia compagna di vita”

Per Rosario Lucia è poco sensibile e la sua fidanzata conferma: “In parte è vero non ho la sua stessa sensibilità…Anche il ses*o per come la vede lui non ero molto sensibile…Lui però mette tantissimi paletti, ad un matrimonio non mi ha portato e mi ha detto che non mi vuole presentare ad una parte della sua famiglia perché non è sicuro del nostro rapporto”. Lucia e Rosario a Temptation Island 2025 sono in piena crisi con visioni contrastanti che li allontanano sempre di più.

Rosario disperato scoppia a piangere a Temptation Island 2025: Lucia sempre più vicina al single Andrea

È il momento del falò anche per Rosario che vede un video in cui la sintonia tra la sua fidanzata Lucia Ilardo e il single Andrea si farà sempre più intensa. “Ti servono delle risposte solide e sincere dal tuo ragazzo. Perché la peggiore delle ipotesi è che lui ti dica ‘voglio stare con te, voglio uscire con te’ e poi continua a temporeggiare…Non ti fare prendere in giro da nessuno, Lucì” la esorta il single Andrea Marinelli. I due poi hanno trascorso del tempo insieme abbracciati l’uno all’altra e ciò ha fatto sbottare Rosario Guglielmi che è scoppiato a piangere in un pianto a dirotto: “Mi viene troppa rabbia”.

E poi ha aggiunto parlando con Filippo Bisciglia: “Ho una montagna russa emotiva, non ho più le parole. Io con i video che ho visto non ho mai pensato che scene di questo genere mi potessero generare una gelosia fortissima e dall’altra parte potessero esserci delle mancanze di rispetto che fanno malissimo….Io pensavo che lei fosse leggera ma non così, una vicinanza del genere a me da molto fastidio” Rosario è sbottato anche contro il tentatore di Lucia, Andrea Marinelli: “Mi ha rotto il caz*o” E nel villaggio delle fidanzate, tuttavia, che c’è il colpo di scena: Lucia spiazza a Temptation Island 2025: “Speravo che dopo aver visto tutto questo chiedesse il falò di confronto fosse per me dopo che mi sono avvicinato al single Andrea” Come finirà il percorso di Lucia e Rosario a Temptation Island 2025