Rosario Guglielmi cacciato dal Trono di Uomini e Donne rompe il silenzio, prime parole: "Esperienza forte, turbolenta ma indimenticabile"

Il Trono a Uomini e Donne di Rosario Guglielmi verrà ricordato come uno dei più brevi della storia, durato solamente il tempo di mezza registrazione. Dopo aver partecipato a Temptation Island 2025 e aver chiuso con la sua fidanzata Lucia Ilardo a causa dei tradimenti di quest’ultima al giovane era stato proposto il Trono. Durante lo speciale di Temptation Island 2025 Filippo Bisciglia ha chiesto a Rosario se avesse voluto essere il nuovo tronista del dating show e dopo una serie di tentennamenti il giovane ha risposto si.

Peccato però che il trono di Rosario Guglielmi a Uomini e Donne è durato pochissimo. Durante la prima registrazione subito dopo la clip di presentazione è entrata in studio Lucia Ilardo e lo ha smascherato dicendo che fino a pochi giorni prima si erano visti e sentiti ed aveva avuto dei rapporti intimi. Rosario è rimasto senza parole ed è stata Maria De Filippi ad intervenire dicendo che se le cose stavano realmente così non c’erano i presupposti per essere un tronista e dunque gli è stato tolto il Trono. Da allora il 29enne non ha rilasciato nessuna dichiarazione fino alle scorse ore quando è intervenuto sui social per dire la sua.

Scendendo nel dettaglio l’ex tronista di Uomini e Donne Rosario Guglielmi sul suo breve percorso nel dating show strettamente legato e conseguente a quello a Temptation Island 2025 ha confessato: “Eccoci qui, dopo tanto tempo. Che bello poter scrivere qualche pensiero e farvi immergere nella mia vita a piccoli passi. Prima di tutto devo ringraziarvi per l’affetto e la vicinanza. È stata l’esperienza più forte della mia vita e la porterò sempre dentro”. E in un’altra storia ha poi aggiunto che è stato un percorso turbolento ma indimenticabile.” Insomma poche parole per ringraziare tutti coloro che lo hanno sostenuto in questa sua breve ma intensa avventura.

