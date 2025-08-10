Perla Vatiero e Rosario Guglielmi stanno insieme? Scoppia il gossip dopo una foto sospetta, ma tra i due ex concorrenti dei reality ci sarebbe solo...

Perla Vatiero e l’ex concorrente di Temptation Island Rosario Gugliemi pizzicati insieme: che alchimia!

Rosario Guglielmi di Temptation Island e Perla Vatiero stanno insieme? E’ questa la domanda che ha dato adito a indiscrezioni nel mondo del gossip, nelle ultime ore. Un quesito che sta assillando i fan dell’ex concorrente gieffina e dell’ex compagno di Lucia, ma la cui risposta rischia di lasciare tutti a bocca uscita. Infatti dopo l’inaspettata paparazzata delle scorse ore e le voci rilanciate da Claudia Mariani, blogger appassionata di gossip e molto attiva sui social, l’esperto di gossip Pugnaloni ha ridimensionato il tutto, smontando pezzo per pezzo le ipotesi più suggestive sulla coppia.

Marco e Denise di Temptation Island 2025 di nuovo insieme a Uomini e Donne? / "Lui tronista, lei Trono Over"

“Non c’è alcun gossip strano ma solo un incontro di lavoro”, precisa. Anche Alessandro Rosica non dà credito alle voci che avevano preso il largo sui social, spiegando che tra i due “non potrebbe esserci mai nulla”. Insomma, il gossip si sarebbe già sgonfiato. Ma cosa bolle in pentola per Rosario Guglielmi e Perla Vatiero?

Temptation Island, Tony Renda volta pagina dopo l'ex fidanzata Jenny?/ "Chiusa una porta si apre un portone"

Perla Vatiero e Rosario Gugliemi, vicinanza sospetta ma sono solo amici

Al momento non filtra nulla sul “progetto lavorativo” che li vede coinvolti entrambi. Quel che è certo è questo: Perla ha ormai chiuso da diverso tempo con Mirko Brunetti e probabilmente sarebbe anche pronta a ricominciare una nuova relazione. Rosario Gugliemi, invece, ha bisogno forse di più tempo dopo la cocente delusione vissuta nel reality sentimentale di Temptation Island, dove ha visto crollare la sua relazione con Lucia.

Chissà, magari al momento con Perla può essere nata anche una bella amicizia, al di là di eventuali legami lavorativi. Ma nulla, almeno per il momento, porta verso una liaison sentimentale. Vedremo se il futuro ci smentirà o se confermerà questo scenario.

Marco Raffaelli prima di Temptation Island 2025 è stato in un altro programma: ecco quale/ Retroscena bomba